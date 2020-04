Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgere skal inddrages på nye måder - processer går videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere skal inddrages på nye måder - processer går videre

Stevns - 01. april 2020 kl. 12:44 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Kommune har måttet aflyse flere planlagte borgermøder som følge af coronaberedskabet, men man fortsætter arbejdet med lokalplanerne. I stedet inddrages borgerne nu på anden vis.

- Det er en speciel tid i øjeblikket, hvor vi ikke kan samles til borgermøder på grund af risiko for smittespredning af coronavirus. Men derfor kan vi stadig godt inddrage borgerne omkring flere af de lokalplaner, som vi arbejder med for tiden, siger udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen.

Han lægger særligt vægt på, at man i øjeblikket har vi taget fat i nogle af de mindre lokalplaner.

- Det er lokalplaner, som egner sig til det, og vi har lavet en plan for, hvordan vi bedst mulig kan inddrage borgerne. Eksempelvis ved at sende lokalplanerne i høring, både via e-Boks til de berørte borgere og på Stevns Kommunes hjemmeside eller ved at udsende et spørgeskema. På den måde får borgerne stadig mulighed for at komme med deres eventuelle bemærkninger, og vi får deres vigtige input, som netop er med til at skabe de gode lokalplaner. Det giver os mulighed for at fortsætte arbejdet med flere af lokalplanerne i en tid, hvor nogle ting ellers må vente, lyder det fra Flemming Petersen i en pressemeddelelse fra kommunen.

De aktuelle lokalplaner

Herunder er ridset op, hvordan det kommer til at foregå for fire af lokalplanernes vedkommende, der står først for.

1. Sauna i Rødvig - lokalplan 201 og kommuneplantillæg: I stedet for det planlagte borgermøde den 19. marts sendes lokalplanen i høring, både via e-Boks til f.eks. naboer, og lokalplanen kommer også til at ligge på stevns.dk under aktuelle høringer.

2. Udvidelse af Sampovig - lokalplan 198: Borgermødet den 2. april aflyses og lokalplanen sendes i stedet i høring til de berørte borgere som f.eks. naboer via e-Boks. Lokalplanen kommer også til at ligge på stevns.dk.

3. Område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev - tillæg til lokalplan 162 og kommuneplantillæg: Stevns Kommune informerer via stevns.dk om høring af tillæg til lokalplanen og kommuneplantillæg.

4. Thorsvænge 68B - lokalplan og kommuneplantillæg: I stedet for det planlagte for-borgermøde den 19. marts inviterer Stevns Kommune berørte borgere til at komme med deres overvejelser, problematikker og eventuelle bekymringer via et spørgeskema. Spørgeskemaet sendes til alle, der har tilknytning til området og lægges på stevns.dk under aktuelle høringer. Fristen for at besvare spørgeskemaet er fire uger.