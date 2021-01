Booking af sejlture langs verdensarv er åbnet

2020 sæsonen blev en kæmpe succes med udsolgte afgange og i perioder var det svært at få plads, skriver Kenn Cardozo fra Boattours på Facebook. Og nu han har nu åbnet op for booking af ture på Klintens Boattours til den nye sæsin, hvor man også har udvidet flere afgange i løbet af dagen.

Hvis man kunne tænke sig at komme med på én af turene tæt på Verdensarven Stevns klint, og samtidig få alle de spændende historier klinten gemmer på, så kan man allerede nu klikke ind på www.klintenssandwichproviant.dk og booke en tur i den nye sæson. Sidste år gik det hurtigt med at få udsolgt på mange af turene, så hvis man har en bestemt dato i tankerne, så er det nok godt at være i god tid.