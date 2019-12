Området, der skal arbejdes videre med, ligger op til Sognevej syd for Valløby. Der søges om at opføre åbent lavt og tæt lavt boligområde. Ifølge udviklingsskitsen kan der bebygges to delområder. Delområdet mod vest er på ca. 1,1 ha og kan rumme 6-9 stk. åben lav eller 22 stk. tæt lav boliger. Delområdet mod øst er på ca. 1,4 ha og kan rumme 7-11 stk. åben lav eller 28 stk. tæt lav boliger.

Boligprojekt til udvidelse af Valløby tages op på ny

Store borgerprotester fik i 2016 stoppet en massiv udvidelse af Valløby igennem et konkret boligprojekt i den sydlige del af landsbyen med over 100 nye boliger mellem Gårdrækken og Grusbakken. Dengang blev valgte det daværende fagudvalg at stoppe projektønsket med et løfte om en ny proces for udviklingen i Valløby. Der blev derfor i foråret 2018 igangsat et arbejde med en udviklingsskitse for hele Valløby.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her