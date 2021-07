Stevns Kommune skal sikre et varieret udbud af boliger, så boligmassen både matcher den enlige og den store familie, ejer- og lejeboliger, boligområder, og som understøtter fællesskaber osv. Både Ældre- og Handicprådet efterlyser især et større udbud af mindre boliger.

Boligpolitik vedtaget: Boliger til alle, liv i landsbyer og plads til vildskab

Stevns - 09. juli 2021 kl. 17:57 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det tog ikke mange minutter for Kommunalbestyrelsen at vedtage den første boligpolitik i Stevns Kommunes historie. Det skete på det sidste møde før sommerferien, hvor alle 18 tilstedeværende politikere stemte for det dokument, der var fremlagt.

Boliger til alle. Liv i landsbyer. Plads til vildskab. Det er de tre vigtigste fokusområder i dokumentet, som beskriver balancen mellem en målrettet udvikling, der kan tiltrække nye borgere til kommunen og samtidig bevare de værdier, der gør det attraktivt at bo der. Det skal ske i et samspil mellem lokal forankring via inddragelse af borgerne.

- Helt grundlæggende skal boligpolitikken hjælpe os med at sikre, at vores boligudvikling matcher fremtidens behov. Politikken er forankret i en boligpolitisk vision, som vi nu skal i gang med at leve op til gennem seks spændende indsatsområder. Det er en stor opgave at omsætte ord til handling i konkrete projekter, men det er en opgave, som jeg glæder mig til, hedder det i en udtalelse om boligpolitikken fra borgmester Anette Mortensen (V).

Visionært dokument

Boligpolitikken er det første store og mest synlige resultat af de anbefalinger, som Verdensmåls-udvalget præsenterede i vinter, inden det afsluttede sit halvandet år lange arbejde med at skabe en vision for en bæredygtig udvikling på Stevns, der understøtter FN's 17 verdensmål. Allerede i sin midtvejsevaluering sendte udvalget sin anbefaling af at formulere en boligpolitik til Kommunalbestyrelsen, som for et år siden vedtog at sætte gang i arbejdet.

- Det var meget tydeligt og klart for os, at vi måtte have en boligpolitik for at tiltrække nye borgere og håndtere bosætningen, sagde Line Krogh Lay (R), der var udvalgets formand, i Kommunalbestyrelsen.

Også Sejer Folke (EL) var med i Verdensmåls-udvalget, og han var meget tilfreds med resultatet:

- Det er ét af de mest visionære dokumenter, som jeg har været med til at lave, sagde han.

Flere mindre boliger

Boligpolitikken bygger som nævnt på en vision og seks indsatsområder, som er beskrevet i faktaboksen her på siden. De er blevet til efter en omfattende spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af ikke færre end 1100 voksne borgere i Stevns Kommune, og som derfor hviler på et solidt grundlag.

Til gengæld indkom der kun to høringssvar i den otte uger lange høringsperiode. De er fra Handicaprådet og Ældrerådet, der begge udtrykker generel tilfredshed, men dog har nogle få bemærkninger. Begge råd beskæftiger sig med behovet for mindre boliger, som efter deres opfattelse er en mangelvare i Stevns Kommune:

»Det stikker dog i øjnene, at man i boligpolitikken nævner, at Stevns Kommune arbejder for, at der opføres en større andel af mindre boliger, som er vedligeholdelsesoverkommelige, attraktive og ældrevenlige. Det står i modsætning til den hidtidige praksis, hvor kommunen har sat sig på de boliger, der faktisk opfylder disse kriterier, og har gjort det vanskeligt at få adgang til disse«, hedder det fra Handicaprådet.

Ældrerådet ønsker også et større udbud af mindre boliger, men vælger den positive tilgang i sit høringssvar:

»Rådet kan især bakke op om, at kommunen er opmærksom på en større andel af mindre boliger til gavn for ældre og seniorer, der ønsker at flytte til mindre overkommelige boliger. F.eks. skal der være muligheder for, at et ældre par i stort hus og have, hvor det kniber med at overholde vedligeholdelsen m.m., kan forblive i kommunen og dér har mulighed for at flytte til en mindre bolig. Ikke mindst, såfremt den ene del af parret er blevet alene«, skriver Ældrerådet.

93 nye boliger om året

Som grundlag for den vedtagne boligpolitik har Stevns Kommune trukket på statistik fra KMD (tidligere Kommunedata), der har beregnet byggeaktiviteten i kommunen over de sidste fem år (2015-19), hvor der i gennemsnit er opført 78 boliger per år.

Set over de sidste tre år er gennemsnittet oppe på 93 boliger per år. Over de næste 12 år forventes der et behov på 936 boliger, der vil beslaglægge et areal på 93,6 hektar. Antallet af boliger er omregnet til omtrentlige arealer ud fra en faktor med 10 boliger per hektar. Ved parcelhusbebyggelse vil antal boliger ofte være lavere, imens det ved etageboliger og tæt-lav kan være højere. I kommuneplanen fra 2017 er der udlagt 89,6 hektar til byudvikling, hvilket næsten svarer til det forventede behov i næste planperiode.

Ifølge Stevns Kommunes Planstrategi 2020 har kommunen i de seneste år oplevet, at den største tilflytning ses blandt yngre par og børnefamilier, som flytter til kommunen og stifter familie. Modsat er de, som fraflytter, især de unge mellem 17-24 år, hvor mange flytter til større studiebyer for at uddanne sig. Antallet af ældre borgere er fortsat i størst stigning.

Cirka 70 procent af alle husstande i Stevns Kommune omfatter i dag kun én eller to personer. De små boliger under 100 kvadratmeter faldet cirka et par procentpoint over de seneste 10 år. Andelen af de store boliger på 150 kvadratmeter er derimod steget tilsvarende.