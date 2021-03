Artiklen: Boliga på jagt: I Højerup kan du få havudsigt for under en million

I hvert fald hvis huset med det eftertragtede vandvue skal være til at betale for menneskepenge. Den slags udsigt er nemlig ofte forbeholdt boliger i markedets pristop.

Lige nu er der nemlig her et hus med havudsigt til salg for under én million kroner - som tilmed er udbudt til kvadratmeterpriser, der ligger et godt stykke under landets samlet set gennemsnitlige priser.