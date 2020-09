Boldklubben gjorde byen renere

Lørdag formiddag var Store Heddinge Boldklub rundt i byen og samle affald, som en del af Ren Natur, et sponsorkoncept, hvor foreninger, mod at samle henkastet affald i deres lokalområde, modtager sponsormidler. Ren Natur er et samarbejde mellem kommuner, foreninger og virksomheder koordineret af Hold Danmark Rent.