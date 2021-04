Havnefogeden - her sammen med Dorte Færch og Charlotte Blay - har sørget for nye bogreoler til Børsen. Privatfoto

Børsen er blevet renoveret

Børsen - altså hverken erhvervsavisen Børsen eller der, hvor der handles aktier, men Stevns' lokale Børsen på Rødvig Fiskerihavn, som er et mødested for fiskere og andet godtfolk - har fået en makeover.

Et par af byens ildsjæle: Dorte Færch og Charlotte Blay har nemlig haft travlt med at rydde op, sortere og gøre rent, så det nu igen er en fornøjelse at besøge Børsen på Fiskerihavnen.