Et vigtigt møde finder sted på Tinghuset i Store Heddinge på mandag. Alle kan få brug for hjælp under sorg. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Børns sorg er et voksent ansvar

Stevns - 01. oktober 2021 kl. 19:38 Kontakt redaktionen

Store Heddinge: Hver dag er der fem børn i Danmark, der mister deres mor eller far. Hvert år oplever knap 40.000 børn alvorlig sygdom hos deres far eller mor. Det er svært at være pårørende til en alvorlig syg, og det er endnu sværere for et barn.

Mange af disse børn føler sig alene og anderledes, de trives dårligere end deres jævnaldrende, og de har mere fravær i skolen. Det kan vi gøre noget ved. Vi kan ikke fjerne børns smerte over tabet af en forælder eller søskende, og vi kan ikke ændre deres hverdag, når mor, far, søster eller bror er livstruende syg. Men vi kan som ansvarlige voksne støtte dem i den forandrede hverdag.

Det kan vi blandt andet gøre i en sorggruppe, hvor børnene mødes med andre børn i lignede situationer.

Det er emnet på det Debatmøde som Kræftens Bekæmpelse på Stevns står bag på mandag 4. oktober. På mødet vil områdechef hos Kræftens Bekæmpelse, Per Bøge, komme med et oplæg om vigtigheden af at børn hjælpes - og at skolerne er klar til at tage ansvar for støtte og hjælp, og at børnene spottes og får hjælp i tide. Vigtigheden af, at der oprettes sorggrupper.

Den rette støtte kan gøre alverden til forskel for et godt børneliv.

Kræftens Bekæmpelse på Stevns har inviteret Henning Urban Dam og Bjarne Nielsen fra kommunalbestyrelsen til at komme med deres input til, hvordan Stevns kommunes politik er for at støtte børn og unge i sorg. Er der uddannet personale til at tage sig af børn i sorg, og uddannet til at etablere sorggrupper, er der mulighed for at børnene kan deltage i en sorggruppe. Eller er det noget de vil arbejde på at få etableret.

Sorggrupper i skoler, skal være for alle børn i sorg, uanset om sorgens årsag er kræft, hjertesygdomme eller noget helt tredje. Alle børn skal have støtte til at håndtere deres sorg i skolen.

Mødet finder sted på mandag 4. oktober klokken 19 til 21 i Tinghuset i Store Heddinge, og alle er velkomne.