Børneteater for de mindste

Danmark har en række børneteatre, som igen og igen bliver inviterede til at vise deres forestillinger over hele verden. Deriblandt Teater My. Det er professionalismen og respekten for børnene, som teaterarrangører elsker. Stevns Teaterforening melder sig i rækken af beundrere af Mette Rostrups Teater My og har igen inviteret teatret til Store Heddinge 25. november i Erikstruphallen klokken 11.