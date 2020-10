Børneteater: To akrobater vender omvendt

På lørdag 10. oktober får Stevns Teaterforening besøg af to akrobatiske cirkusartister, der vil danse, lege og spille for 3-6 årige børn og deres forældre. Det foregår på Erikstrupscenen med start kl. 11.

I forestillingen er der en, og der er en anden. Så der er to. Nej, der er to, og de er en og en - eller er det omvendt? En står på hænder. En er inde i en kasse. To kasser, to kroppe, oppe og nede, inde og ude. De er ens. Og omvendte.