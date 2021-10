Bibliotekschef May-Britt Diechmann og udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) på Hårlevs nuværende børnebibliotek. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Børnene skal blive gode læsere i Hårlevs nye kulturhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Børnene skal blive gode læsere i Hårlevs nye kulturhus

Stevns - 18. oktober 2021 kl. 17:27 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Hårlev Børnekulturhus - sådan kan navnet måske blive i fremtiden for en stor del af Hårlev Bibliotek, hvis en ambitiøs plan bliver ført ud i livet.

Visionen er at omdanne biblioteket i Hårlev til et center, der skal gøre børn til gode læsere. Ikke bare børn i Stevns Kommune, men alle interesserede børn, som gerne vil fordybe sig i en bog eller et andet medie.

Ideen kommer fra bibliotekschef May-Britt Diechmann, som i marts i år lagde en vision på politikernes bord.

- Det går godt for Stevns Bibliotekerne, hvor især afdelingen i Store Heddinge har stor fremgang i antal besøgende og udlån. Men vi har ikke tilsvarende aktivitet på fililalen i Hårlev, der til gengæld har de fleste kvadratmeter. Det er en udfordring for os, som kræver, at vi tør tænke nye tanker, siger bibliotekschefen, der mødte stor interesse blandt politikerne i AET-udvalget, som biblioteksvæsenet hører under.

På børnenes præmisser

Ideen gik ud på at indrette Hårlev Bibliotek - eller dele heraf - til et læsecenter, hvor børn kan træne deres læsefærdigheder. Inspirationen kommer fra Københavns Hovedbibliotek i Krystalgade, som i 2020 - lidt upåagtet som følge af coronakrisen - åbnede en hel etage udelukkende for børn.

- Her har de spurgt sig selv: Hvad skal der til for, at børn får lyst til at læse og bevarer interessen? De valgte at indrette en hel etage på børnenes præmisser - opbygget efter børnenes kognitive evner og adskilt i to afdelinger: én for førskolebørn, som lærer bogstaverne at kende og får vakt interessen for at læse, og én for de 6-12 årige, hvor det er vigtigt at fastholde interessen for læsningen, siger May-Britt Diechmann.

Sammen med hele AET-udvalget drog hun i foråret på en studietur til København og fik en rundvisning i læsecentret, som har kostet seks millioner kroner, hvoraf Nordea Fonden har givet halvdelen.

Brændende platform

Udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) var begejstret for, hvad han så:

- Vi står med en brændende platform, hvor mange børn har sværere ved at tale og læse og oplever det som en sur pligt. Skolen må ikke ende med at blive det sted, hvor læsning af bøger bliver en lektie. Vi vil gerne, at børnene læser af lyst, siger han.

May-Britt Diechmann tilføjer:

- Børn knækker læsekoden senere og senere. Og jo dårligere man læser, desto dårligere bliver man også til at tage en ungdomsuddannelse, siger hun.

Adspurgt om årsagen til denne udvikling svarer de to, at der er flere mulige svar:

- Det kan være manglende samvær med forældrene og dermed godnathistorien, men det kan også være, at mobiltelefoner og tablets har taget over fra bøgerne, siger de.

Målgruppen er alle børn

I sit budget 2022 har forligspartierne afsat i alt en million kroner fordelt over to år til læsecentret. Samtidig er det planen at indsende ansøgninger hos betydende fonde om et tilsvarende beløb.

- Vi kan se Hårlev Bibliotek som et sted for børnefamilier, hvor man kommer ind og tager skoene af, lægger telefonen til side og sætter sig for at fordybe sig i en bog eller leger med bogstaver. Målgruppen er alle børn - både de læsesvage og de læsestærke, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.

May-Britt Diechmann understreger, at der fortsat vil være en alment folkebibliotek i Hårlev, men at det vil blive på et betydeligt mindre areal end i dag.

Avisens udsendte spørger, hvad den reelle forskel er på et læsecenter og det nuværende børnebibliotek.

- Læsecentret skal præsenteres meget mere direkte end børnebiblioteket. Måske skal vi anskaffe 10 eksemplarer af de gode titler. Det nytter ikke, at vi kun har ét eksemplar af Harry Potter, hvis det er den, som børnene vil læse. De har ikke tid til at vente 14 dage på, at den kommer hjem, siger May-Britt Diechmann.

De røde og gule reoler ud

Mikkel Lundemann Rasmussen lægger til:

- Det er helt afgørende, at vi får fjernet alle de røde og gule reoler. Vi skal indrette biblioteket efter dem, der kommer der, i stedet for dem, der arbejder der, siger han og tilføjer, at han ser til en "tydelig afgrænsning af læsecentret og det almindelige bibliotek".

En del af pengene til læsecentret skal gå at give udendørs omgivelserne et pift. Det kan både være lyssætning og flere borde-bænke, der kommer i spil. Hovedsagen er at signalere, at det er et spændende sted, som børn gerne vil besøge, understreger bibliotekschefen og udvalgsformanden.