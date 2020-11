Børnene får en tidlig julegave i teateret

Endnu inden de sidste blade er faldet af træerne, begynder julens glæder at glimte i horisonten. Således også i Stevns Teaterforening, der ellers ikke har tradition for at fejre højtidens komme på scenen. Men efter års forsøg er det nu lykkedes at få en aftale med Meridiano Teatret, der kommer og viser forestillingen: Englene i Sneen, der er skrevet af Giacomo Ravicchio. Den opføres lørdag 14. november kl. 13.00 i Snurretoppen og er deklareret som en familieforestilling for alle over fire år.

Der var en gang, hvor der var sne. Og den gang tog to børn ud for at finde hjælp til deres mor, for hun skulle have et barn. Sneen falder, og de farer vild. Det bliver en fantastisk rejse, hvor det eventyrlige blander sig med virkeligheden. Selv om familien er fattig, og Far er draget i krig for kongen, skal det nok gå alt sammen for: Hvert nyt barn fødes med et brød under armen, siger deres mor.