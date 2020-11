Børnecenter lukket ned på grund af corona-udbrud

Styrelsen har vurderet, at alle børn og ansatte er defineret som »Nære kontakter«, der skal gå i selvisolation og lade sig teste to gange.

»Både børn og personale kan vende tilbage til børnehaven efter første negative test. Vi forventer, at institutionen vil være lukket ugen ud, da det kan tage tid at få alle testet, men lukker selvfølgelig op før, hvis det er muligt at få personale nok tilbage på arbejde. Alle forældre har fået direkte besked per telefon og brev,« oplyser kommunen.