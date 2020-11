Børnecenter åbnet på ny efter corona-nedlukning

Det var meddelelsen om, at et enkelt barn var smittet, der sidste mandag førte til, at Børnecenter Erikstrup i Store Heddinge kontaktede sundhedsplejerskerne for vejledning, og institutionen blev lukket efter rådslagning med Styrelsen for Patientsikkerhed. Præcis en uge senere - i går: mandag - åbnede dørene på ny for børn og medarbejdere på Kronhøjvej i Store Heddinge.