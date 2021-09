Fra og med 1. november kommer der til at mangle op til 12 dagpleje- og vuggestuepladser i Hårlev. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Børneboom: Akut mangel på pladser i vuggestue og dagpleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Børneboom: Akut mangel på pladser i vuggestue og dagpleje

Stevns - 30. september 2021 kl. 14:32 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Det politiske fagudvalg blev på sit seneste møde orienteret om, at der er opstået et meget akut behov for flere vuggestuepladser i Hårlev. Og det tages der nu hånd om lover både formanden og borgmesteren. Kapaciteten for at tilbyde de nul-tre-årige en plads i en vuggestue eller en dagpleje i Hårlev-området er voldsomt under pres nu og her. Fra og med 1. november mangler der således 10-12 dagpleje- og vuggestuepladser i nærområdet.

- Det kommer lidt som en tyv om natten for os politikere, at vi så akut skal tage stilling til, at vi nu og her mangler pladser i vuggestue og dagpleje i Hårlev-området. Det burde vi have været orienteret om noget før, da børnene vel næppe er kommet til hen over natten. Når det er sagt, så er det selvfølgelig et problem, vi bliver nødt til at tage hånd om, siger Steen S. Hansen (S), der er formand for Børn-, Unge- og Læringsudvalget (BUL).

Hans udvalg skulle således beslutte, hvorvidt kapaciteten skal øges i nærområdet, eller om der skal visiteres til ledig kapacitet i primært Rødvig Børnecenter inden for den kommunale pasningsgaranti.

- Man kan sige, at det er et positivt problem, vi har fået i forhold til, at Hårlev er et attraktivt sted at bo for børnefamilier, og det problem skal vi have løst på en ordentlig måde. Og jeg kan sige, at det er ikke vores politik, at forældrene skal til at køre til Rødvig for at få passet deres børn fra Hårlev, slår udvalgsformanden fast.

Pladser i nærområdet Forældrene og børnene skal tilbydes et dagtilbud i nærområdet. Det giver borgmester Anette Mortensen (V) fagudvalgsformanden ret, efter Økonomiudvalget i nu har behandlet problematikken som et lukket punkt på deres seneste møde.

- Det kommer ikke på tale, at forældre, der arbejder nordpå skal til at køre sydpå for at få passet deres børn. Jeg synes, der er fundet en god løsning på det akut opståede problem. Jeg kan desværre ikke gå i detaljer med løsningen, da det har været behandlet på den lukkede del af dagsordenen. Men jeg kan sige så meget, at det er en god løsning i nærområdet, og vi ekstraordinært behandler sagen på vores budgetmøde i Kommunalbestyrelsen i næste uge, lyder det fra borgmesteren.

Hun giver også formanden for BUL ret i, at det ikke er optimalt, at det politiske niveau først orienteres i sidste øjeblik.

- Vi bliver nødt til at se på om børnetilvæksten kan registreres på en anden måde. Lad mig sige det på den måde, at der er med udgangspunkt i denne sag basis for at kigge på, om vi kan gøre noget anderledes i den sammenhæng, siger Anette Mortensen.

Ingen tegn i juni I juni 2021 gennemførte forvaltningen en børnetælling i forhold til ventelisterne til dagtilbud. På Baggrund af dette, blev der besluttet opslået en dagplejestilling i Hårlev området og en dagplejestilling i Nordstevns- området, for at imødekomme øget pasningsbehov for nu til tre års området tæt på familierne.

Der var ingen ansøgere til dagplejestillinger i første opslag. I andet opslag var der en ansøger til stillingen i Hårlev området. Denne er blevet ansat fra 1. oktober.

Siden juni har der været en markant forøgelse i ventelisten til vuggestue og dagpleje i Hårlev området. Det vurderes lige nu og her, at mellem 10 og 12 børn i alderen fra nul til tre år ønsker plads anvist i Hårlev-området fra og med 1. november.

Det er ikke muligt inden for den nuværende kapacitet i Hårlev-området. På baggrund af det lave ansøgertal til stilling som dagplejer, vurderer forvaltningen ikke, at det er realistisk at kunne imødekomme behovet via ansættelser af dagplejere.

I Nordstevns-området har efterspørgslen været let faldende, og alle børn op til tre år med ønske om plads i Nordstevns kan anvises plads. Der er dog stort set ingen ledig kapacitet i området, så yderligere tilflytning vil være svært at rumme inden for kapaciteten i Nordstevns.

Der er ledig kapacitet i den øvrige del af kommunen til, at den kommunale pasningsgaranti kan overholdes, også for de børn, der har ønsker plads i Hårlev-området.

Men da politikerne ønsker børnene passet i nærområdet står det tilbage , at kapaciteten i Hårlev-området skal øges, således at de 10-12 børn kan anvises plads i området.

Peger på tre løsninger Forvaltningen har peget på en række muligheder for at løse det akutte problem. Men ingen af dem er dog fuldt ud belyst, ligesom der udestår et endeligt økonomisk estimat. Nogle løsninger vil ikke kunne være klar til 1. november, og der kan derfor være behov for mellem-løsninger. Forvaltningen har set på følgende muligheder:

Midlertidig brug af karateklubbens lokaler i "klubtilbud" på Hårlev Mark.

Midlertidigt eller langvarigt - leje af spejdernes hus i Hårlev, Vinkelvænget 3.

Midlertidigt eller permanent - etablering af pavillon i daginstitutionen Bulderbo.

For alle ovenstående muligheder er der omkostning til inventar, indretning, overdækket soveplads med mere, da der er tale om en etablering af ny kapacitet.

Og det er dette aspekt, som politikerne i Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til på mødet i næste uge.

De økonomiske konsekvenser vil være afhængige af, hvilke løsninger der i givet fald vælges, og dermed også mulighederne for at finansiere udgifterne inden for fagudvalgets økonomiske ramme.