Se billedserie Karen og Kirstine Pedersen fortalte efter koncerten, hvordan musikken kan få os til at føle en masse følelser og at dette er det magiske og fantastiske ved musik. Børnene klappede ivrigt og syntes at det var en rigtig god oplevelse. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Børn fik et skud klassisk musik med masser følelser i Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn fik et skud klassisk musik med masser følelser i

Stevns - 22. september 2021 kl. 06:19 Kontakt redaktionen

Som led i fejringen af deres 5 års jubilæum har Scandinavian Cello School lavet et løfte om at give tilbage til de stevnske borgere, som tak for den varme velkomst de har modtaget i kommunen.

En del af løftet indebar et ønske om tættere samarbejder med lokale institutioner og missioner, og et ønske om at bygge et solidt fundament for fremtiden inden for kultur og klassisk musik på Stevns. Efter en begivenhedsrig sommer, med udsolgte og succesrige SCS container koncerter og flere SCS Landsbykoncerter (velgørende koncerter der indsamler penge til lokale initiativer på Stevns), er turen nu gået videre til den næste generation - fire klassiske koncerter til børn mellem 1 og 5 i Rødvig Børnecenter.

Lise Lise Løgsted Messerschmidt, der er leder af Rødvig Børnecenter fortæller, at det var en stor kulturel oplevelse for børnene i Rødvig Børnecenter.

- Hele 4 små koncerter blev det til, da Scandinavian Cello School besøgte os her i Rødvig Børnecenter. Der blev spillet og fortalt historie for de ældste vuggestuebørn og børnehavebørnene, fortæller børnecenterlederen.

Tvillingerne Karen og Kirstine Pedersen, som henholdsvis spiller på cello og violin, fortalte historien om bamse som vågnede glad op. Her spillede de den fineste, blide, lyse klassiske musik, og glæden fyldte rummet. Men så ødelagde bamses lillesøster bamses ynglings legetøj og bamse blev meget ked af det.

Den smukkeste sørgelige musik sprang ud af strengene fra violin og cello. Det var tydeligt at se på børnene, at musikken ramte følelser i dem, som en pige så fint sagde efter koncerten, jeg fik helt vand i øjnene, da de spillede den sørgelige musik.

Den næste følelse der ramte bamse, var vrede, han blev gal på sin lillesøster. Højt, hurtig og vred musik rungede nu i fællesrummet. Heldigvis fik bamse en bold og blev glad igen.

Bolden var sjov at lege med, den hoppede op og ned - det samme gjorde musikken, en hurtig rytme og glad melodi, satte gang i bevægelserne og smilene bredte sig hos alle børnene, som var meget optaget af historien og den understøttende musik.

Til sidst var bamse blevet træt og børnene måtte ligge sig ned og lytte til »solen er så rød mor« spillet med den største følelse.

Scandinavian Cello School ønsker at fortsætte med at sprede musikken i lokalmiljøet, og har derfor ansøgt om fondsmidler fra private og nationale fonde. De håber også at få finansiel støtte fra kommunen, og opfordrer alle som ønsker at blive involveret eller yde støtte til at kontakte dem via email, sociale medier, eller gennem deres hjemmeside.