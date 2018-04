Retten i Roskilde har i Roskilde har idømt dagbøder til den 54-årige mand, der stod tiltalt for at have blottet sig over for fem mindreårige piger i Hårlev. Foto: Steen Østbjerg

Bødestraf til blotter fra Hårlev

Stevns - 03. april 2018 kl. 12:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte en del opsigt i lokalområdet, da politiet tre gange i september sidste år modtog anmeldelse om, at en blotter var på spil i Hårlev, hvor han skulle have blottet sit lem over for mindreårige skolepiger. For nylig stod manden for retten i Roskilde tiltalt for i tre tilfælde at have krænket pigernes blufærdighed.

Anklagemyndigheden havde markeret sagens alvor ved at kræve såvel fængselsstraf som efterfølgende udvisning af manden med indrejseforbud i et nærmere fastsat tidsrum. Den tiltalte - der ikke tidligere er straffet - nægtede sig skyldig i alle anklager og kunne forlade retten med en dom på seks dagbøder á 250 kroner, ligesom han slipper for udvisning, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

Manden er 54 år, udenlandsk statsborger og bosat i Stevns Kommune hos et familiemedlem, hvor han gør rent og passer børn mod at få mad og husly. Han forklarede i retten, at han ofte cykler rundt i Hårlev og samler dåser og flasker. Han kører rundt på en sort mountainbike, og når han gør det, sker det, at han føler trang til at tisse. Så går han lidt væk fra stien, så andre ikke ser, hvad han laver. Han ejer fem-seks par kondibukser uden lynlås, og derfor er det nødvendigt at trække bukserne lidt ned, når han skal tisse. Hvis nogen har set ham gøre det, har det ikke været for at krænke de pågældende, men kun for at tisse, forklarede han.

Hverken den 54-årige mand eller anklagemyndigheden har inden fristens udløb anket dommen, som derved står ved magt.