Bøde og betinget frakendelse af kørekort da færdselsuheld kom for retten

Af Henrik Fisker Det kostede en 28-årig mand fra Hobro en bøde på 2500 kroner samt en betinget frakendelse af kørekortet med en prøvetid på tre år, at han en tidlig sommermorgen forårsagede et færdselsuheld i krydset, hvor Skørpinge Mark rammer Vemmetoftevej i Rødvig. Ifølge dommen udviste han ikke tilstrækkelig agtpågivenhed, da han søndag 8. juli 2018 kl.3.26 i en varevogn kørte ud mod nord på Vemmetoftevej, hvor han havde ubetinget vigepligt, hvorved han ramte en personbil, som kom kørende mod vest. Der skete en del materiel skade ved sammenstødet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her