Skuespiller Bodil Jørgensen fortolker »De forbudte sange« fra »Den Blå Sangbog« sammen med musikerne Martin Schack, Jesper Hindø og Martin Klausen. Foto: Lars K. Jørgensen Foto: Jens K Jorgensen

Bodil Jørgensen er klar med de forbudte sange

Stevns - 02. november 2020 kl. 17:47 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det var i den første uge af marts - lige op til nedlukningen af Danmark - at Stevns Teaterforening og Kulturforeningen Spilledåsen offentliggjorde, at de havde indgået et samarbejde for at markere hundredåret for den sønderjyske genforening. I fællesskab havde de hyret skuespilleren Bodil Jørgensen til at komme og fortolke de forbudte sange - fællesbetegnelsen for de sange, som dansksindede sønderjyder samledes om i de 56 år, hvor de var underlagte den tyske statsmagt efter det forsmædelige danske nederlag i krigen i 1864.

Hvide sider i den blå sangbog

Den Blå Sangbog er navnet på den bog, som dansksindede sønderjyder syd for Kongeåen brugte som det fælles kulturelle arvegods, hvor de blev en del af den tyske statsmagt - og hvor den nye samfundsorden påbød dem at tale og skrive på tysk. Gennem store alsangsstævner - bl.a. på Skamlingsbanken - mødtes de sønderjyder, der følte sig som danske, for at synge på deres modersmål - og for at holde sprogkundskaberne i hævd.

Det er her i det sønderjyske, at den danske højskoletradition vandt fodfæste, og kimen til Højskolesangbogen blev lagt. Men mange af sangene i Den Blå Sangbog var en torn i øjnene på den tyske orden, som slet og ret forbød mange af de sange, som stod i bogen. På den måde opstod der hvide sider i Den Blå Sangbog, så de illegale sange måtte læres udenad.

En af dem var den, som i dag kendes som »sønderjydernes nationalsang«: Johan Ottosens Det haver så nyligen regnet. Det faldt den tyske statsmagt for brystet, at de danske sønderjyder tillod sig at synge: »...Frø af ugræs er føget over hegnet, åg på nakke og lås for vor mund« som en protest mod censuren.

Her 100 år efter genforeningen er forholdet mellem danske og tyske i grænselandet langt mere forsonligt, og det har fået Grænseforeningen til at bede Sigurd Barrett skrive en nutidig udgave af den selvsamme sang. Det er blevet til »Det har været et vildt og voldsomt regnvejr« med en tekst, der appellerer til forsoning og sammenhold hen over den dansk-tyske grænse. Væk er stroferne om »frø af ugræs«, og i stedet opfordrer den nyte sang til, at »Dialog og respekt skal danne rammen om vor verden, på trods af skel og tro«. Men det er langt fra alle sønderjyder, der bryder sig om den version, og både Sigurd Barrett og Grænseforeningen er blevet beskyldt for at lade hånt om sønderjydernes historie i de 56 år, hvor de hørte til det tyske rige.

Koncerten med Bodil Jørgensen og Martin Scharcks Trio - som dengang i marts blev præsenteret som en kvartet, men det er en anden historie - blev programsat hele otte måneder senere, nærmere bestemt mortensaften, som i år falder på tirsdag 10. november. Så kom coronaen og lukkede mere eller mindre kulturen ned, indtil den gradvist blev åbnet igen med en række restriktioner. Derfor står koncerten ved magt, omend publikum vil være underlagt særlige bestemmelser - bl.a. skal de møde op med mundbind og lade sig føre ind til deres pladser af frivillige hjælpere.

Flyttet til Erikstrupscenen

For at skaffe plads til flere er koncerten desuden flyttet fra Snurretoppen til Store Heddinge Skole, hvor der er flere pladser til rådighed. Det betyder, at der stadig er ganske få billetter tilbage, og i heldigste fald kan disse måske erhverves på Spilledåsens billettelefon 30571999, som arrangørerne skriver i en pressemeddelelse. Prisen er 275 kroner i løssalg og 250 kroner for medlemmer af medlemmer.