Se billedserie Bodil Jørgensen optræder sammen med Martin Schacks Kvartet, der består af Martin Schack på piano, Jesper Riis på trompet, Jesper Hindø på kontrabas og Martin Klausen på trommer. En af de fire musikere var tilsyneladende fraværende, da billedet blev taget. Pressefoto Foto: Jens K Jorgensen

Bodil Jørgensen besøger Stevns og synger De Forbudte Sange

Stevns - 17. marts 2020 kl. 19:16 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den Blå Sangbog er navnet på den bog, som dansksindede sønderjyder syd for Kongeåen brugte som det fælles kulturelle arvegods, hvor de blev en del af den tyske statsmagt - og hvor den nye samfundsorden påbød dem at tale og skrive på tysk. Gennem store alsangsstævner - bl.a. på Skamlingsbanken - mødtes de sønderjyder, der følte sig som danske, for at synge på deres modersmål - og for at holde sprogkundskaberne i hævd.

Det er her i det sønderjyske, at den danske højskoletradition vandt fodfæste, og kimen til Højskolesangbogen blev lagt. Men mange af sangene i Den Blå Sangbog var en torn i øjnene på den tyske orden, som slet og ret forbød mange af de sange, som stod i bogen. På den måde opstod der hvide sider i Den Blå Sangbog, så de illegale sange måtte læres udenad.

En af dem var den, som i dag kendes som »sønderjydernes nationalsang«: Johan Ottosens Det haver så nyligen regnet. Det faldt den tyske statsmagt for brystet, at de danske sønderjyder tillod sig at synge: »...Frø af ugræs er føget over hegnet, åg på nakke og lås for vor mund« som en protest mod censuren.

Her 100 år efter genforeningen er forholdet mellem danske og tyske i grænselandet langt mere forsonligt, og det har fået Grænseforeningen til at bede Sigurd Barrett skrive en nutidig udgave af den selvsamme sang. Det er blevet til »Det har været et vildt og voldsomt regnvejr« med en tekst, der appellerer til forsoning og sammenhold hen over den dansk-tyske grænse. Væk er stroferne om »frø af ugræs«, og i stedet opfordrer den nyte sang til, at »Dialog og respekt skal danne rammen om vor verden, på trods af skel og tro«. Men det er langt fra alle sønderjyder, der bryder sig om den version, og både Sigurd Barrett og Grænseforeningen er blevet beskyldt for at lade hånt om sønderjydernes historie i de 56 år, hvor de hørte til det tyske rige.

De Forbudte Sange

Historien om genforeningen for 100 år siden fortælles bl.a. af skuespilleren Bodil Jørgensen, som i jubilæumsåret drager på turné i hele landet med et sæt af sange fra Den Blå Sangbog. Sammen med Martin Schacks Kvartet udgav hun i december 2019 en cd med titlen: De Forbudte Sange som optakt til genforeningsåret. Det er disse sange, som Bodil Jørgensen nu optræder med på sin kommende turné.

På Stevns er to kulturelle formidlere gået sammen om at tilbyde en aften med Bodil Jørgensen og kvartetten. Det er Kulturforeningen Spilledåsen og Stevns Teaterforening, som begge sætter arrangementet på sit kommende sæsonprogram. Da turnéplanen allerede er offentliggjort, har de to foreningen valgt at åbne billetsalget allerede nu, selv om der er næsten otte måneder til.

Koncerten finder sted tirsdag 10. november - mortensaften - kl. 20 i Snurretoppen. De arrangerende foreninger forventer, at de 166 pladser i biografteatret hurtigt får ben at gå på, og derfor opfordrer de eventuelle interesserede til at være hurtige til at købe billet.

- Vi fik et hurtigt tilbud om forestillingen. Prisen var lidt høj, men der var mulighed for at søge tilskud i forbindelse med genforeningsjubilæet. Det sagde vi ja tak til, men senere viste det sig, at denne mulighed var faldet væk. Men det endte med, at udbyderne gik væsentligt ned i pris, og derfor er vi i stand til at tilbyde denne unikke mulighed til det stevnske publikum, siger Lars Thorup Jeppesen fra Spilledåsen.

Både fortælling og sang

Næstformand i Spilledåsen Rolf Persson slår fast, at arrangementet passer til begge foreningers medlemskreds, og teaterforeningens scenemester Leif Sinius tilføjer, at koncerten ligger i grænseområdet mellem koncert og teater.

- Arrangementet indgår i en historisk ramme, hvor Bodil Jørgensen vil levere lige dele tale og sang. Man kan altså både få en historisk-kulturel oplevelse og en god koncert med dygtige musikere ud af at komme, siger han.

Billetter á 275 kroner (250 kroner for medlemmer) kan allerede nu bestilles på www.spilledaasen-stevns.dk eller www.stevns-teater.dk samt på Spilledåsens billettelefon: 30 57 19 99 torsdag og søndag kl. 16-19.30. Arrangørerne gør opmærksom på, at biletter til dette arrangement ikke sælges på de sædvanlige udsalgssteder: Staxen i Hårlev og Kontorcentret i Store Heddinge.