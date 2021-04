I en tid med restriktioner på det sociale liv kæmper flere - både unge og ældre - med ensomhed. Boblberg kan bruges til at skaffe vandrevenner, biografvenner eller besøgsvenner for at komme ud af ensomhed eller bare få nogle flere venner. Foto: Allan Nørregaard

Boblberg - ny digital platform på Stevns

Stevns - 27. april 2021 kl. 14:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Stevns Kommune har indledt et samarbejde med Boblberg.dk, der er en digital platform for sociale fællesskaber.

- Både vores mentale og fysiske sundhed fremmes, når vi gør noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre - og det er det, som Boblberg handler om. Her kan du skabe nye sociale fællesskaber og være aktiv sammen med andre. Det kan være at finde en løbemakker, en hobby-ven, et sted at være frivillig og meget andet, siger Henning Urban Dam Nielsen (S), der er formand for Social og Sundhed.

På Boblberg.dk skriver borgere sammen i selvoprettede opslag ('bobler'), hvor de deler fælles interesser, oplevelser og sociale aktiviteter, men det kan også være svære emner som f.eks. ensomhed og psykisk sårbarhed.

Forud beslutningen om at tilslutte sig Boblberg har Stevns Kommune indhentet kommentarer fra såvel Stevns Frivillighedscenter som nabokommunerne: Køge og Faxe, der allerede har et samarbejde med netværket.

Stevns Frivillighedscenter ser Boblberg som » et godt supplement til de etablerede foreninger, der kan være med til at inkludere mennesker, der ikke tiltrækkes af de etablerede foreninger«.

Køge Kommune har oplyst, at Boblberg »i høj grad er med til at understøtte det kommunale arbejde, idet medarbejderne har mulighed for at guide borgerne til fællesskaber via Boblberg. F.eks. i form af netværk for borgere, der har afsluttet et kommunalt træningsforløb. Og f.eks. i forlængelse af de forebyggende hjemmebesøg, hvor borgere har etableret venskaber i privat regi«, hedder det.

Abonnementet på Boblberg koster Stevns Kommune 72.000 kroner om året, som Social og Sundhedsudvalget betaler resten af 2021, mens der lægges op til, at udgiften bliver en del af kommunens budget fra 2022.

Det er gratis for borgere i Stevns Kommune at oprette en profil på Boblberg.dk, der er tilgængeligt på alle elektroniske enheder. Boblberg har 360.000 medlemmer fra 15 til 94 år og er udviklet i samarbejde med tre af landets kommuner, 2.500 borgere fra hele Danmark og et stort udsnit af organisationer, som har berøring med kultur, fritid, sundhed og det frivillige, oplyser Stevns Kommune.