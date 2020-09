Artiklen: Bob Dylan the dissing way

I juni overraskede den altid uberegnelige Bob Dylan sine fans ved i en alder af 79 år at udsende sit studiealbum nr. 39. Her 58 år efter sit globale gennembrud kom Rough and rowdy ways, der lagde anmelderne ned og allerede ugen efter strøg helt til tops på salgslisterne og dementerede rygterne om, at His Bobness var gået i hi blandt sine malerier og lejlighedsvis optrædender med hæse fortolkninger af Frank Sinatras sangskat.