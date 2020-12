Blomsterbutik i center går bagvejen og holder åbent frem til jul

Blomsterhuset i "Det lille storcenter" i Hårlev, der er ejet af Karsten Wejdemann, har fundet en kreativ løsning for at kunne holde forretningen kørende frem til jul. Selvom hovedindgangen til centret er lukket, så kan kunderne besøge Blomsterhuset, hvis de går om til bagindgangen på bygningen.

Det forklarer Karsten Wejdemann sine kunder i et velbesøgt videoopslag på Facebook. Da det er lovligt at holde en fysisk butik åben, hvis man har egen indgang, så har Karsten Wejdemann åbnet en bagindgang i centret og bruger nu denne som indgang til sin forretning. Det er i øvrigt en løsning mange andre storcenterbutikker landet over har grebet til, hvis de har mulighed for egen indgang til deres butik.

På denne måde kan de nu holde åbent frem til juleaften lige som landets øvrige butikker uden for landets centre og arkader.