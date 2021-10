Efter det seneste valg blev det Varly Jensen (DF) som Kommunalbestyrelsens nestor, der kunne ønske Anette Mortensen (V) tillykke som den nye borgmester i Stevns Kommune. Ved det kommende valg er der indgået teknisk valgforbund mellem seks borgerlige partier, der ønsker en borgerlig borgmester efter valget - uden at sætte navn på. Foto: Henrik Fisker

Blåt valgforbund udvides

Stevns - 04. oktober 2021 kl. 14:58 Kontakt redaktionen

Af Henrik Fisker

Mens det røde valgforbund fredag offentliggjorde, at det udvider med Enhedslisten, fulgte det blå valgforbund lørdag efter med en tilsvarende meddelelse. Her er Nye Borgerlige nu kommet med som det sjette parti i valgforbundet.

Meddelelsen var ventet efter, at Nye Borgerlige allerede i foråret meddelte, at det agter at stille op til kommunevalget i Stevns Kommune. Aftalen om at optage partiet i det blå valgforbundet blev indgået i september, men er først offentliggjort i den forgangne weekend, omend oplysningen fremgik af et bilag til sidste uges møde i valgbestyrelsen, der er identisk med Økonomiudvalget.

Rent teknisk valgforbund

I en fælles pressemeddelelse fra de seks partier i valgforbundet: Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nyt Stevns, Liberal Alliance og Nye Borgerlige slås det fast, at samarbejdet mellem dem fortsat er rent teknisk uden et fælles valgprogram. Valgforbundets eneste formål er at undgå stemmespild på den borgerlige fløj, og at kommunen i den kommende valgperiode kan ledes "med et borgerligt politisk udgangspunkt".

"Det gælder således i relation til økonomi og måden, som den offentlige service sikres med udgangspunkt i kvalitet, værdighed og frit valg for borgerne", hedder det i pressemeddelelsen, der er udsendt af Venstres formand: Karsten Skov.

Borgerlig borgmester

Videre understreges det, at "hvis der opnås borgerligt flertal, så er den fælles ambition en borgerlig borgmester. Det er også gruppens ønske, hvis det er muligt, at en kommende konstituering er så bred som muligt. Erfaringsmæssigt er det med til at sikre, den mest forudsigelige og stabile udvikling for kommunen".

Hvem denne borgerlige borgmester i så fald bliver, er der internt i valgforbundet flere bud på. Både Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nyt Stevns stiller med hver deres borgmesterkandidat.

Som det fremgår af artiklen nedenfor, oplyser Mogens Haugaard - der er borgmesterkandidat for Nyt Stevns - at hans parti i foråret modsatte sig et ønske om, at partierne i valgforbundet skulle forpligte sig til at pege på et genvalg af Anette Mortensen (V). Nyt Stevns ønskede i stedet at stille med sin egen borgmesterkandidat til valget.

Velkommen fra DF

Pressemeddelelsen fra det borgerlige valgforbund runder af med et citat fra hvert af de seks partier. Her byder spidskandidater og vælgerforeningsformænd velkommen til Nye Borgerlige og udtrykker samtidig opbakning til målsætningen om en borgerligt styret kommune.

Det gælder også Dansk Folkeparti, hvor spidskandidaten er citeret for følgende udsagn:

- Vi har fra DF-Stevns' side signaleret, at vi gerne ser et bredt borgerligt samarbejde. Derfor hilser vi også Nye Borgerlige velkomne. At der på landsplan har været nogle uenigheder mellem Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, bør ikke forhindre et lokalt samarbejde til gavn for borgerne på Stevns, udtaler Martin Henriksen.