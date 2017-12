Bjarne Nielsen (V) - føler sig "politisk degraderet" efter, at han alligevel ikke bliver udvalgsformand. Foto: Henrik Fisker

Bjarne N. træder et skridt tilbage

Stevns - 14. december 2017 kl. 13:08 Af Henrik Fisker

Den nye kommunalbestyrelse godkendte onsdag formelt de fire nye politiske udvalg og satte navne på, hvem der skal sidde i dem. Allerede i fredags kunne DAGBLADET Stevns offentliggøre navnene på de fire udvalgsformænd. Steen S. Hansen (S) bliver formand for Børn, Unge og Læring, Henning Urban Dam Nielsen (S) skal stå i spidsen for Social- og Sundhed, Mikkel Lundemann Rasmussen (K) er formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, mens Flemming Petersen (V) skal styre Plan, Miljø og Fritid.

Inden den første konstitueringsaftale med fire blå partier brød sammen mandag i sidste uge, havde partierne meldt en anden fordeling af posterne ud. Her springer det i øjnene, at Bjarne Nielsen (V) var udset til at blive formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. Men da den nye, brede konstitueringsaftale faldt på plads, stod der i stedet Flemming Petersen (V) på formandsposten.

- Jeg har sat det bedste hold, lyder kommentaren fra den kommende borgmester Anette Mortensen (V), da DAGBLADET spørger, hvorfor Bjarne Nielsen alligevel ikke skal være formand.

Mere har hun ikke at tilføje. Bjarne Nielsen har derimod reageret ved at trække sig fra posten som menigt medlem af det selvsamme udvalg. I stedet går hans plads nu til partifællen: Jacob Panton Kristiansen.

- Jeg har taget bestik af situationen og meddelt, at når man har truffet den beslutning, vil jeg gerne nøjes med en plads i Økonomiudvalget. Desuden har jeg sagt til at blive formand for Børn- og Ungeudvalget, der skal tage de svære beslutninger om tvangsfjernelse af børn fra hjemmet, siger Bjarne Nielsen til DAGBLADET.

Selv lægger han ikke skjul på, at han betragter udviklingen som en politisk degradering.

- Nu får jeg bedre til at passe min virksomhed og være noget for familien, og det hilser jeg bestemt velkommen. Men jeg vil understrege, at det ikke var det, som er årsagen til, at jeg ikke skal være udvalgsformand. Det nye arbejdsmarkeds-, erhvervs- og turismeudvalg var som skræddersyet til mine kompetencer og interesser, siger han.

Som nævnt går formandsposten i AET-udvalget til Mikkel Lundemann Rasmussen (K), mens Flemming Petersen (V) får Plan, Miljø og Fritid.

Bjarne Nielsen træder dermed et skridt tilbage i det politiske liv. Det indebærer, at Flemming Petersen bliver ny gruppeformand for Venstre. En post, som Bjarne Nielsen havde frem til marts i år, hvor posten overgik til Anette Mortensen efter, at hun blev valgt som borgmesterkandidat. Bjarne Nielsen har selv peget på Flemming Petersen til posten, understreger han.