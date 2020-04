Biskop på tidligt morgenbesøg

Biskop Peter Fischer-Møller var på roadtrip søndag og startede på Stevns Klint. Foto: Foto: Rasmus Birkerod, Roskilde Stift

Stevns - 14. april 2020 kl. 13:02 Af Henrk Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligt søndag morgen steg biskoppen over Roskilde Stift ud af sin bil på parkeringspladsen i Højeruplund og gik ud til klintekanten. Iført sin lange præstekjole bevægede han sig ned ad den stejle trappe syd for den gamle kirke og behændigt løftede op i klæderne for ikke at falde, inden han atter havde fast grund under fødderne i vandkanten.

Kl. 6.13 denne påskemorgen lod solen sig se i horisonten, og netop da indledte Peter Fischer-Møller sin påskeprædiken specielt skrevet til denne morgenstund ved Stevns Klint.

- Glædelig påske! Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden! Vi står her ved Højerup Kirke på Stevns Klint, journalist Rasmus Birkerod og jeg. Vi står her og glæder os over foråret med Østersøen på den ene side og den anemoneblomstrende skov på den anden. Smukt og godt, og underligt. For egentlig skulle vi have været i kirke - eller været i gang med at vågne for at gå i kirke. Til påskegudstjeneste. Men det kan vi ikke komme i år. På grund af coronapandemien, sagde biskoppen til snurrende kameraer.

Kort tid efter kunne man følge biskoppens påskebudskab fra Stevns Klint på stiftets Facebook-side.

Peter Fischer-Møller havde valgt Stevns som første stop på et roadtrip rundt i hele bispedømmet. Hele fem stop med hver sin påskeprædiken blev det til på denne 1. påskedag, og yderligere to steder blev besøgt 2. påskedag.

Biskoppen fortolkede påskens budskab om opstandelsen og kaldte det »et forår, som det viste sig, at ingen kulde kunne gøre det af med.«

- Et forår, som kan give os mod og kræfter til at tage fat på de udfordringer, vi står overfor i dag. Lige nu en coronapandemi. Og samtidig og på den lidt længere bane endnu vigtigere: en klima- og naturkrise, som vi mennesker har påført kloden, og som vi sammen skal tage ansvar for nu, sagde Peter Fischer-Møller på forstranden under Stevns Klint, mens solens første stråler brød igennem på himlen.

I østen stiger solen op - påskemorgen ved den gamle

kirke i Højerup. Foto: Rasmus Birkerod, Roskilde Stift