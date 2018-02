I sin sidste formandsberetning lagde Birger Hauge (stående) ikke skjul på sin skuffelse over valgresultatet, men glædede sig over, at "en ny politisk leder på Stevns er født". Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Birger Hauge forlader det politiske liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birger Hauge forlader det politiske liv

Stevns - 28. februar 2018 kl. 14:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birger Hauge indledte sin politiske karriere på Stevns, da han 30. august 2016 i Strøbyhallen holdt anbefalelsestalen for daværende borgmester Mogens Haugaard som Venstres borgmesterkandidat ved valget i november 2017. Talen var så overbevisende, at den siddende borgmester efterfølgende vandt afstemningen og slog bestyrelsens kandidat: advokat Martin Steen Andersen med få stemmers overvægt.

Det fik dengang hele Venstres daværende bestyrelse til at træde tilbage, og på den ekstraordinære generalforsamling, som fulgte efter, blev netop Birger Hauge valgt som ny formand med den væsentlige opgave at genrejse partiet og få borgmesteren genvalgt.

Siden blev der vendt op og ned på det meste i Venstre Stevns, og tirsdag aften takkede Birger Hauge af som formand og medlem af bestyrelsen.

Det skete med en beretning, hvor Birger Hauge ikke lagde skjul på sin glæde over, at det blev Anette Mortensen, som nu indtager borgmesterkontoret. Samtidig lagde han ikke skjul på, at han var skuffet over valgresultatet.

- Vi vidste godt, at vi ville få en lussing for de sidste fire års forvaltning af Venstre Stevns. Men vi havde håbet på minimum fem mandater. Det glippede med cirka 70 stemmer. Til gengæld blev der på valgnatten født en ny, moderne politisk leder på Stevns. Det var nærmest historisk at være med til. På valgnatten og i ugerne efter fik borgerne på Stevns et utvetydigt signal om, at nok var Venstre påvirket af splittelse, men vi kunne stadig levere et ledelsespotentiale, som der kunne samles flertal omkring, sagde han.

Birger Hauge kommenterede den første konstituering med rent borgerligt flertal således:

- I valgkampens slutfase blev der skabt en forståelse for et borgerligt samarbejde på Stevns. En forståelse, som blev underløbet af Nyt Stevns i den afgørende konstitueringsfase. Det førte til en bred konstituering til gavn for Stevns, og det er min oplevelse, at borgerne som helhed allerede nu kan se, at der er kommet en helt anden chef i spidsen for kommunen, sagde han.