Biografbilletten bliver lidt dyrere

Stevns - 21. december 2017 kl. 06:42

Mødestedet Snurretoppen varsler efter mange års prisstabilitet en mindre prisstigning på biografbilletter. Med virkning fra nytår bliver det 10 kroner dyrere at gå i den lokale biograf for at se en film, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

- Filmudlejere har øget den pris, som vi betaler for at vise filmene, så må vi nødvendigvis følge efter, siger Bjarne Hendrichsen, der er formand for Snurretoppens arbejdsgruppe.

Det betyder, at en billet til almindelige film kommer op på 80 kroner, mens 3D-film koster 95 kroner at komme ind og se. Operapriser stiger til 180 kroner, men først fra august 2018.

- Sammen med de fleste andre biografer i Danmark har også vi oplevet en lidt vigende publikumstilstrømning. Ikke desto mindre er vi tilfredse med årets resultat, der skal ses i lyset af den stigende konkurrence, som vi mødes med fra nærliggende byer, siger formanden.

Bjarne Hendrichsen glæder sig over, at bestræbelserne på at skaffe nye frivillige til Snurretoppens arbejdsgruppe har båret frugt.

- Det er lykkedes i meget fint omfang. Vi har nu fået tilknyttet en halv snes nye medlemmer, som vi glæder os til at samarbejde med. Der er stadig plads til flere, hvis man har lyst til frivilligt at være med til at drive biograf og dermed være med til at sikre et lokalt kulturhus, hvor også musik, kunst og teater hører hjemme, siger han.