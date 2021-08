Bilrude smadret og taske stjålet

En personbil på Holtug Linjevej har været udsat for tyveri ved at sideruden i passagersidens fordør er knust. Mange glasskår lå ud over det hele, og anmelder kunne over for politiet konstatere, at der er stjålet en håndtaske, hvori der lå en mobiltelefon, som blev brugt til arbejde.