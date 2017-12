Bjarne Hansen foran to billeder fra Stevns Klint - til højre en gengivelse i akryl af en familieudflugt anno 1929 for at iagttage kirkeskredet i Højerup. Foto: Henrik Fisker

Billedkunst fra Rom til Rødvig

Udstillingens mest iøjnefaldende billede er et værk i akryl fra Stevns Klint. Det er en visualisering af et gammel familiefoto i Bjarne Hansens album. Her ser man malerens faster og onkel plus tre andre, der er på besøg i Højerup. Årstallet er 1929 - året efter klinteskredet, hvor den gamle kirkes kor styrtede i havet. Det var en begivenhed, som blev landskendt og satte gang i en sand strøm af nysgerrige turister, der kom til Stevns for at se, hvordan den slags så ud. Billedet hænger fint på endevæggen i Det Røde Palæ ved siden af et andet af Bjarne Hansens motiver fra Stevns Klint.