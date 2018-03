Billeder og video: Preben har løbet alle de store maratonløb i verden

- Man skulle mene, at det er en smal sag, at deltage i seks forskellige løb rundt om i verden, hvis man altså kan løbe et maraton-løb. Det er dog særdeles vanskeligt blot at få fat i et startnummer. I år var der 324.000, der søgte om at komme til at stille op i Tokyo. 36.000 af dem fik et startnummer, og én af dem, var altså mig, siger den 65-årige pensionerede lærer, da DAGBLADET lægger vejen forbi for at høre om hans bedrift, der blev grundlagt for 27 år siden, da han løb sit første maratonløb i Berlin sammen med Stevnsløberne.