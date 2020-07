Se billedserie Den stolte skonnert Bonavista anløb Rødvig Havn ved 16-tiden søndag eftermiddag i strålende vejr og sommerstemning. Ombord var blandt andre et tv-hold fra TV 2 Lorry samt Nationalmuseets direktør. Foto: Erik Nielsen

Billeder og video: National skonnert lagde til i Rødvig med tv-hold ombord og anpriste området

Stevns - 20. juli 2020

Rødvig blev søndag sidste stop for den stolte skonnert Bonavista på Nationalmuseets og TV 2 Lorrys tur rundt til tv-stationens sendeområdes 18 havne.

I fiskerihavnen lige op til det gamle værft, fik den prægtig tomastede skonnert, der blev bygget tilbage i 1914, den bedst tænkelige modtagelse med sol og sommerglade mennesker på kajen.

Oprindeligt blev det knap 40 meter lange skib brugt til at transportere klipfisk over Atlanterhavet. Men det gamle fragtskib har også været charter- og oplevelsesskib i mange år, og har i de seneste 20 år ligget i Marstal, hvor det er blevet renoveret fra ende til anden.

Bonavista sejlede søndag fra Køge ned langs med Stevns Klint, hvor avisen mødte dem til havs, mens de satte sejl ud for den hvide væg af kalk og kridt ved Omyas kridtbrud nær Sigerslev.

Et prægtigt syn

Den sorte skonnert er et prægtigt syn, når den sætter sine hvide sejl for at lade vinden stå får fremdriften. Klintens stejle profil gør ikke synet mindre imponerende, når boven på det 40 meter lange sejlskib skubber vandmasserne ud til siderne på sin vej fremad.

Ankomsten i Rødvig Havn forgik for motor, hvor man også oplevede, at skruen kan gøre jobbet med at lægge til kaj, da de store trosser og fendere kom i brug.

Turen til Rødvig resulterede i et 13 minutters tv-indslag, hvor Stevns - og ikke mindst klinten samt Rødvig - i den grad blev markedsført, som et område, der er et besøg værd.

Reporter Julie Eleanor Andersen interviewede blandt andet nationalmuseets museumsdirektør Peter Henningsen, der på fineste vis forklarede lidt om det historiske perspektiv, som Stevns kan byde på.

Historien om fajancen En vase fra en fajancefabrik på Christianshavn skulle man ikke umiddelbart mene har noget med Stevns at gøre, men der kunne Peter Henningsen gøre alle klogere. For glasuren på netop den medbragte vase er lavet af flintemel fra Stevns, som blev brændt i flinteovnen på Rødvig Havn. Og netop flinteovnen er jo gået hen og blevet Rødvigs vartegn, som den nu henstår genopført ved indsejlingen.

I 1870 fik skipper Rasmus Larsen ideen med at opføre flinteovnen, da han var bekendt med, at der blev importeret store mængder flintemel til de danske fajancefabrikker fra Frankrig.

- Og det var der jo ikke nogen grund til, når man havde masser af flintemel på Stevns. Derfor byggede han flinteovnen. Og det blev så stor en succes, at han kunne sætte syv mand i arbejde med at producere og transportere flintemel til København, lød det fra museumsdirektøren fra Nationalmuseet, der har været med TV 2 Lorry med på sejltur hele sommeren.

En sang på kajen Han kunne også berette om tiden under den kolde krig, hvor de unge soldater på Stevnsfort sad og hold vagt for at observere Østblokkens troppebevægelser i Østersøen. Det blev til en varm anbefaling for at besøge Koldkrigsmuseet, hvor man får et indgående indblik i den tid.

Gæsterne på havnen i Rødvig fik også et par sange med på vejen fra Revyperler, der har premiere på torsdag. Anne Karin Broberg og Jeff Schjerlund skruede op for forventninger, da de sammen med kapelmester Mathias Grove slog tonen an til de kommende forestillinger på Kulturhus Harmonien.

