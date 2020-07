Se billedserie Revydirektør Harry Böckmann var tydeligt rørt, da han takkede hele holdet efter premieren. Foto: Erik Nielsen

Billeder og video: Fra ingenting til scenekunst og revyplatter på tre uger

Stevns - 24. juli 2020 kl. 13:08 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den nyslåede revydirektør Harry Böckmann, der samtidig er restauratør på Kulturhuset Harmonien, stillede sig op på scenen efter torsdag aftens premiere på nødrevyen: Harmoniens Reveyperler, så var det med en klump i halsen. Selvom han holdt et talemanuskript i hånden, så havde ordene svært ved at komme ud.

Det var en tydeligt rørt revydirektør, som netop havde været vidne til, at den hurtige beslutning, han traf for tre uger siden, havde fået vinger og var fløjet ud til et veloplagt premiere-publikum i kulturhusets sal.

Ingen tvivl om, at der ud over revydirektøren har været et stærkt hold af rutinerede kræfter til at bære idéen og beslutningen igennem. Således har den nyslåede revydirektør haft den tidligere revydirektør Tom Bang at læne sig op ad i dennes rolle som revydirektør-assistent. Det var Tom Bang, der i 2009 satte den allerførste Revyperler i søen med én af revy-historiens største personligheder, Grethe Sønck, som det store trækplaster. Dengang bestod holdet ud over hende af Grethe Mogensen, John Martinus samt ikke mindst Max Hansen.

Med fra start Sidstnævnte har således været med fra start, og det var da også Max Hansen, at Harry Böckmann ringede til, da den kunstneriske del af revyen skulle føres ud i livet.

- Harry satte det her i søen. Og jeg betænkte mig ikke, men sagde ja med det samme, da han ringede. Men hvorfor jeg gjorde det ved jeg ikke. Vi har kun haft tre uger til at få det her show op at stå, og det burde slet ikke kunne lade sig gøre, sagde den kunstneriske leder, da han efter premieren satte lidt ord på den proces hele holdet har været igennem den seneste tre uger.

Som Max Hansen formulerede det, da han kiggede forbi undertegnedes bord i revysalen i timen op til tæppet gik på premiereforestillingen. Det var på et tidspunkt, hvor revyplatterne var serveret på de opstillede øer af borde og snakken summede i salen under indtagelsen af dem.

Sket på trods - Det er sket på trods af, at vi kun har haft tre uger. Man skal også tænke på, at vi i år kun er tre på scenen, og vi har hver især derfor også skulle indlære flere tekster. Jeg ved sgu ikke hvorfor vi gør det, men det er nok fordi, vi ikke kan lade være, lød det fra Max Hansen iklædt sort smoking, inden han cirkulerede videre til et af de andre borde i revysalen.

Konceptet med at spise i den samme sal som revyen opføres er nyt for Revyperler. Der kan ikke være lige så mange mennesker til en forestilling, men det gør til gengæld oplevelsen endnu mere intim og unik. Til gengæld bliver billetten selvsagt også noget dyrere, når skal betales for både spisning og sceneshow.

Restriktioner og løsninger Corona-restriktionerne har gjort, at man ikke må sidde så tæt, og den udfordring er altså løst ved at placere revygæsterne ved øer af borde i forskellig størrelse. Og da revydirektøren ligeledes er restauratør, så er det jo oplagt at slå to fluer med et smæk og servere en revyplatte på disse borde inden forestillingen.

Mad og morsomme mennesker har til alle tider været en god kombination, der ligesom lægger en god bund for en festlig aften i byen. Det vil man også gerne betale for, hvis oplevelsen holder hele vejen igennem - og det gjorde den torsdag aften.

Læs i øvrigt anmeldelsen af selve forestillingen i morgendagens lørdagsudgave af DAGBLADET eller her på sn.dk. Man kan se mere om forestillingerne, der spilles torsdag, fredag, lørdag frem til fredag 21. august. Besøg hjemmesiden www.revyperler.dk

