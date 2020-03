Billeder og video: Borgmester på catwalk i genbrugstøj

- I den sammenhæng skal man bare lige vide, at produktion af tøj er noget af det mest belastende, da stort set det hele bliver produceret langt fra de steder, det bliver solgt. Alt skal derfor transporteres over store afstande. Desuden bliver der brugt store mængder vand og kemikalier i tøjproduktion, hvilket alt samme er med til at belaste klimaet, forklarede Birgit Smedegaard til de fremmødte, der ud over at spare på deres klimaaftryk fik en bonus med at have en hyggelig lørdag i andres selskab, hvor man kunne drikke gratis kaffe og købe et stykke kage til en femmer.