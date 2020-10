Se billedserie 53 år er der gået, siden Annisette slog igennem som teenageidol og hurtigt blev indbegrebet af ungdomsoprøret. Med sin enorme stemmekraft og stærke udstråling er hun et stort navn i Danmark som dansende frontfigur i The Savage Rose.Foto: Sabine Kleinhout Foto: Sabine-Kleinhout

Billeder fra koncert med Savage Rose: En fredsengel kom forbi

Stevns - 19. oktober 2020 kl. 17:49 Af Tommy Ebbesen Kontakt redaktionen

Disse coronatider, hvor forskellige restriktioner spænder ben for udfoldelsen af sociale og kulturelle arrangementer, skaber en sult og en længsel hos folk efter at efterfylde et opstået tomrum.

Lørdag aften var der så mulighed for at bryde denne kulturelt sjælelige isolation, da en fredsengel med sit band landede i Store Heddinge, hvor hun gav koncert for 80 begejstrede tilskuere i Spilledåsen.

Desværre havde corona-restriktionerne gjort, at mange på venteliste og mange forespørgere måtte gå forgæves i deres hungren efter en stor musikalsk oplevelse - ærgerligt, når der nu kunne være fuldt hus.

Det er nu 25 år siden, at Savage Rose udgav det legendariske album: Black Angel, som blev indspillet i Los Angeles med amerikanske musikere, og musikken er ligesom dengang stadig egenartet, medlevende og eviggyldig med rødder tilbage til flower power-tiden.

Det er tydeligt, at Annisette - der er den eneste tilbageværende fra det oprindelige band - stadig har et politisk budskab med sin musik og underliggende tekster. Love, peace and harmony er stadig mantraet for dette svævende og dansende individ, når hun udlever sine sange. Som en åndemaner åbner hun sit musikalske univers med sin hæse, krydrede stemme og indlemmer publikum i en verden, som hun udlever med stor sjælelig følsomhed og smerte. Til tider med så stor voldsomhed, at lungerne bliver vendt på vrangen, tydeligvis i sine følelsers vold - måske for at hidkalde en større åndemaner.

Vi fik gode lange numre, hvor de unge musikere rigtigt fik lov til at udfolde sig på deres instrumenter til Annisettes medrivende vokal. Særlig Dan Hemmer på orgel og Frank Hasselstroem på klaver, keyboard, trompet og trombone lagde underlægningsmusikken til den velkendte Savage Rose-sound, men også Anders Holm på trommer, Jacob Haubjerg på bas samt Las Nissen på guitar brillerede med godt sammenspil, og sammen med de to korsangere: Naja Rosa Koppel og Amina Carsce Nissen udgjorde de en perfekt musikalsk baggrund for Annisettes følsomme stemme.

Bandet præsenterede et bredt spektrum af nye og gamle sange, men som det oftest er tilfældet, er det de gamle hits såsom Black Angel, A Girl I Knew, Byen Vågner, Early Morning Blues og Hear Them Coming, der vækker størst genklang.

I et af de sidste numre udlevede Annisette musikalsk de forandringer i samfundet, som corona-pandemien har mulighed for at skabe. Tid til eftertænksomhed! Er livsværdien stadig tilvækst i form af merværdi og dansen om guldkalven? Eller er der andre muligheder i form af nærvær, frihed, tolerance og ikke mindst kærlighed til hinanden?

Nu må vi se. Til sammenligning sluttede koncerten med det gamle Pete Seeger nummer: Where have all the flowers gone, hvor forandringen jo stadig mangler at blive udlevet.