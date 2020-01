Se billedserie Henry Heerups originalbillede: "Kat og bjørneklo".

Billeder af en kat under en palme

Stevns - 14. januar 2020 kl. 18:11 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af de værker, som børnene i daginstitutionernes store kunstprojekt skulle fortolke med parafraser, er Henry Heerups Kat og bjørneklo.

Heerups enkle streg med dyr og planter går igen i dette værk, der sprudler af godt humør og signalerer, at det er sommer hele året.

Men hvad fik børnene ud af billedet? Det kan man læse på udstillingen, hvor nogle af citaterne fra deres møde med kunsten er gengivet:

- Det er en kat, en palme, sand og himmel.

- Katten ligger og slapper af under en palme.

- Det ligner, den er på stranden på en ø.

- Katten slapper af i en svømmehal.

- Det mørke, det er himlen.

- De her mørke prikker er himlen.

- Det hvide på katten og de grønne øjne er flottest.

- Katte plejer at have hvide eller sorte næser. Den her har en rød næse, måske er det en nissehue.

- Hvorfor er der en blå prik? Det er en blå nisse, måske.

- Det hvide på katten er måske nogle små babynisser.

- Katten tænker på ham, der har malet den.

- Bladet ligner en sol med skarpe tænder.

Børnenes billeder

Efter at have talt om Henry Heerups billede var det børnenes tur til at male deres egne billeder. Ikke som kopier af originalen, men deres egne fortolkninger, hvor fantasien bliver sluppet løs. Her er, hvad børnene selv fortæller om deres billeder:

- Nathari: Det ligner, at den er ved at sove. Jeg synes, det blå på bjørnekloen ligner en nisse. Katten har striber. Jeg tror, den har lagt der, fordi der kom et farligt dyr, som ikke kunne tåle lys. Det farlige dyr er i mørket. Det var en ræv.

- Saher: Det ligner, den græder. Den savner sin mor og far. Den savner en lillebror og en lillesøster. Den er selv en storebror. Den vil gerne være derhjemme, men det kan den ikke, fordi den har ikke nogen båd. Så kan man godt blive glad igen, hvis man kommer hjem. Så kan man ringe til politiet og så komme hjem.

- Liv: Nogle mennesker løb efter katten og ville se på den. Så blev den bange og løb væk meget hurtigt. Den ligger under palmen for at få lidt skygge. Den tænker på manden, der har lavet den. Den tænker, hvor sød han er.

- Malthe: Min kat ligger under et palmetræ, fordi nogle ville stikke den. Den hygger sig nu. Den tænker på, hvornår den skal have aftensmad. Den finder rotter og koger dem. Den har unger. De hedder (...) Min kat ser sur ud, for den gider ikke blive stukket.