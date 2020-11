Billeder af drive-in jul: Børnene skal da ikke snydes

Som optakt til julemåneden plejer der at være fin juletræstænding, festligt optog og god musik samt lækre godteposer til alle børnene i Hårlev. Men ikke meget er, som det plejer i år, for coronaen har stadig godt fat, og forsamlingsforbuddet lægger en dæmper på mange af de hyggelige juletraditioner.

- Men vi synes ikke, at børnene skulle snydes i år. Det er, som det er med coronaen, så vi gik i tænkeboks og fik idéen med en drive-in uddeling af godteposer i stedet, fortæller formanden for Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE): Johnny Andersen.

Der var ikke langt fra tanke til handling. Sammen med Byens Banko fik HBE fat i Julemanden og hans kone, som straks sagde ja tak til at besøge Hårlev lørdag eftermiddagr. Her stod de klar på parkeringspladsen foran stationen fra kl. 15. Den næste halvanden time rullede bilerne stille og roligt frem i bedste køstil og drejede ind på pladsen.

Og godteposerne - som var pakket 72 timer i forvejen for at undgå smitte - var selvfølgelig også et hit. Johnny Andersen oplyser, at der blev uddelt i alt 255 godteposer.