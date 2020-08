Billeder: Visionerne for vandsporten i Rødvig fik et vindpust fremad

Se billedserie Rigtig mange tog imod tilbuddet om gratis undervisning i vandsport. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 17. august 2020 kl. 14:43 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor, rød container med grej lige ved siden af sandstranden i Rødvig er det første synlige tegn på, at noget større er under opsejling. Visionerne for den nye forening Limelight Boardsport Club stopper ikke her, og søndag strømmede folk til for at prøve både windsurfing, surfing og de populære såkaldte SUP (Stand Up Paddleboard).

Kaffebordet var stillet op i skyggen mellem fiskernes røde hal og Limeligt Boardsport Clubs nyopsatte, røde container til grej ud i vandsport. Søndag var der inviteret til »åbent hus«, og den nye forenings massive metaldøre ind til containerne stod da også på vid gab, så gulvet kunne bruges som en scene for talerne, mens alt grejet var båret ud op sandstranden ved siden af fiskerihavnen i Rødvig.

Stranden var søndag så indbydende som nogensinde før med en let pålandsvind fra øst og en fin strandbredde uden antydning af aflejret tang. I dette fantastiske miljø, hvor temperaturen sneg sig op i nærheden af 30 grader, var det ikke svært for Steen Bonke Sørensen at sælge sine visioner for de fremmødte.

Store tanker

Han er en mand, der tydeligvis ikke ligger under for janteloven, og de indbyggede lokale og lovgivningsmæssige bremseklodser, som altid er gift for visionære mennesker.

- Vi har fået vores drøm af en beliggenhed i Rødvig Havn, takket være fiskerihavnen. En beliggenhed, der skaber det bedste fundament for Limelight-bevægelsen, Limelight Boardsport Club samt udviklingen af Stevns til Sjællands boardsportcenter, lød det fra Steen Bonke Sørensen, da han bød de første fremmødte velkommen.

De første, fordi det fra klokken 10 til 16 blev ved med at strømme ind med nysgerrige, der gerne ville prøve de nye muligheder af.

I juli fik den nye forening således placeret og indrettet containeren med skoleudstyr, som har gjort det muligt at gennemføre et større antal pop up-kurser i løbet af sommeren. Over 250 har ifølge den nye forening været på kursus løbet af sommeren - både nye klubmedlemmer, lokale samt ikke mindst turister, der kan bære historien ud i det ganske land.

Udvider med klubhus

Næste skridt er at udvide containeren med et klublokale, som kan danne rammen for foreningens aktiviteter.

- Men det hele skal bæres igennem af events og arrangementer. Det er kun sådan, at vi får visionerne til at vokse. Og jeg vil gerne løfte sløret for, hvad det er for events, som vi arbejder på at etablere her i Rødvig og ved Stevns Klint, lød det fra Steen Bonke Sørensen, da han stod på sin nuværende platform inde i grejcontaineren.

Han trak denne søndag tre events ud af de korte ærmer i sin hvide t-shirt. Det hele baseret mest på bredden, men også eliten.

Landets smukkeste SUP

- Jeg tænker på at arrangere Danmarks smukkeste SUP-tur, hvor man skal padle frem og tilbage langs Klinten. Tænk jer at kunne samle 4000-5000 til en sådan event. Det vil være stort. Jeg tænker også en event med hundredvis af surfere under navnet: Fra klint til klint, lød de store tanker fra Steen Bonke Sørensen, der dog ikke stoppede der:

- Vi har også planer om at lave en helt ny disciplin: en boardsport triatlon, bestående af en kilometer på surfbræt, en kilometer på SUP samt en kilometers svømning med svømmefødder.

Han pointerede, at hele projektet skal være for alle, og man må sige, at hans tanker og visioner fik et vindpust i den helt rigtige retning søndag, da stranden var fyldt op med vandsportsgrej og interesserede mennesker, der godt ville lære mere om at bruge det.

- Det var det bedst mulige åbent hus, vi kunne tænke os, og vi anslår, at 70-80 mennesker har prøvet surf, windsurf og SUP i går. Tak til alle vores samarbejdspartnere og ikke mindst alle de fantastiske aktive medlemmer i Limelight (ingen nævnt, ingen glemt), der løfter denne opgave og bevægelsen i fællesskab, lød det således her til formiddag på Limelight Boardsport Clubs hjemmeside.

Og nåede man ikke forbi søndag, så holder foreningen åbent hus igen 30. august kl. 10-15, hvor man bedyrer at have »bestilt samme vejrudsigt«.