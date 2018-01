Se billedserie Anette Mortensen havde selvfølgelig taget sin familie med til receptionen på rådhuset. Her ses hun sammen med børnene: Frederikke og Kasper samt forældrene: Lene og Erik Christensen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Velkommen til ny borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Velkommen til ny borgmester

Stevns - 05. januar 2018 kl. 13:43 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var Anettes dag. Dagen, hvor borgerne havde mulighed for at komme ind fra gaden og hilse på deres nye borgmester, som overtog embedet her ved nytår og allerede har haft en travl tid med en del møder.

I løbet af de halvanden time, som receptionen i rådssalen varede, kom et stort antal mennesker forbi for at gratulere og smage på de kommunale godter, som var stillet frem i dagens anledning. Omkring halvdelen af den nyvalgte kommunalbestyrelse var til stede, men karakteristisk nok kom der ingen politikere fra de tre oppositionspartier, der står uden for den brede konstituering. Desuden var der flere tidligere politikere - blandt dem de tidligere borgmestre: Lars Asserhøj og Poul Arne Nielsen. Derimod var Anette Mortensens umiddelbare forgænger: Mogens Haugaard ikke til stede i salen. Til gengæld havde hun selskab af sin borgmesterkollega fra Greve: Pernille Beckmann, der havde taget turen til Stevns for at hilse på sin partifælle.

Under receptionen afslørede kommunaldirektør Per Røner, at Anette Mortensen har fået en borgmesterkæde. Ganske vist ikke i ædelt metal, som det normalt er praksis i landets kommuner, men derimod i »ægte blik«. Kæden - der er doneret af medarbejderne på rådhuset - blev vist frem under stor morskab og efterfølgende lagt frem til offentlig beskuelse på gavebordet.