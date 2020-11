Se billedserie Hjemmeværnet holdt en stor øvelse både i Store Heddinge og Hårlev samt andre steder på Stevns fra fredag til søndag. Privatfoto

Billeder: Uniformer og våben blev luftet flere steder på Stevns

Stevns - 02. november 2020 kl. 12:30 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Hjemmeværnets store beredskabsøvelse på Stevns var god træning for de aktive hjemmeværnsfolk, og de mange uniformer vakte i den grad opsigt flere steder på Stevns.

- Hårlev og Store Heddinge er Stevns-kompagniets normale hjemstavn, så derfor giver det god mening at få trænet vores samarbejde netop her, lyder det fra kaptajn og kompagnichef John Outzen fra Hjemmeværnskompagni Stevns, efter han og hans kompagni hen over weekenden virkeligt har fået vist sig frem og øvet sig i nogle af de samfundsopgaver, hjemmeværnsfolkene kan blive kastet ud i.

Hjemmeværnskompagni Stevns har med andre ord afviklet en stor øvelse i Hårlev og Store Heddinge sammen med fire andre kompagnier. Og det gik ikke ubemærket hen.

Kompagnierne var delt op i mindre grupper på 6-8 soldater, som var fordelt ud på Stevns Rådhus, Hårlev Hallerne, Stevns Hjemmeværnsgård og samtidig er dele af øvelsen foregået på Stantek Smede- & Maskinværksted ved Store Heddinge.

- Hvis vi skal hjælpe kommunen, hvis er en dag kommer udfordringer, så bliver vi nødt til at træne ved objekter, som er i kommunen, forklarer John Outzen.

Civile deltog også Flere borgere i kommunen deltog også i øvelsen. Blandt andet ved ankomsten til Hårlev Hallerne i forbindelse med afviklingen af deres sport, hvilket har givet ekstra træning til hjemmeværnets folk.

- Og det har givet mulighed for, at børn og voksne kunne blive fotograferet sammen med dem til gensidig glæde for alle, siger kompagnichefen.

Ud på march Fra fredag til søndag blev der under øvelsen blandt andet trænet i march, færdselsregulering samt bevogtning af vigtige installationer.

Chefen for Landsdelsregion Øst aflagde lørdag et besøg for selv at danne sig et indtryk af øvelsen, da den er et led i certificeringen til Hjemmeværnets beredskabsstyrke.

Beredskabsstyrken opgaver er blandt andet hurtigt at kunne indsættes til bevogtning af installationer, hvis den aktuelle sikkerhedssituation gør det nødvendigt.

- Vi er rigtig glade for, at borgerne på Stevns har støttet op om øvelsen og deltaget med et smil. Tak til Stevns Kommune, Hårlev Hallerne og Stantek, som har stillet lokaler og områder til rådighed for øvelsen i civilt område. Det er utroligt vigtig for vores muligheder for at uddanne vores soldater i beredskabsstyrken til at løse opgaver i civilt området i stedet for et øvelses område langt væk fra virkeligheden, siger kaptajn John Outzen fra Hjemmeværnskompagni Stevns.