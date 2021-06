Mandag mødtes kommunen og pressen med HedeDanmark, der i øjeblikket er i gang med at pumpe 15.000 kubikmeter sand ind på kysten ved stranden i Rødvig. Fra venstre er det her Esben Munch-Petersen (projektleder fra HedeDanmark), udvalgsformand Flemming Petersen (V) samt Bent Hummelmose, der er Stevns Kommunes kyst- og klimamedarbejder. Foto: Erik Nielsen

Billeder: Tonsvis af nyt sand får populær strand til at ændre karakter

- De fleste ved godt, de skal holde sig væk, når der pumpes og arbejdes med de store maskiner. Men det er jo et meget besøgt område, så vi har da haft dialog med nogle strandgæster. Men vi finder altid ud af det i en god dialog, og de fleste kan godt forstå, at det er et arbejdsområde, hvor der opererer store maskiner, og hvor det kan været farligt at opholde sig, siger Esben Munch-Petersen, der er projektleder for HedeDanmark, der står opgaven for Stevns Kommune.