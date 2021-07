Billeder: Tim Schou og 70 camp-gæster festede igennem

Se billedserie De 70 deltagere havde en fantastisk weekend , hvor flere kunstnere fyrede den af. Foto: Lukas Valentin

Stevns - 20. juli 2021 kl. 19:56 Kontakt redaktionen

Det bliver ikke sidste gang, at den lokalt forankrede musiker, Tim Schou, laver Schoucamp som en minifestival på Stevns. Det lover han over for sn.dk, efter han i weekenden fyrede den sammen med mange musiker-kolleger og en eksklusiv skare af festivaldeltagere.

»Schou-camp har eksisteret i seks år og startede med tre fans i mine forældres baghave med en guitar rundt om et bål,« lyder det fra Tim Schou, efter han i hen over weekenden fik afviklet dette års camp, som en mini-festival med 70 betalende deltagere.

Campen har vokset sig større, efter blandt andet at have været på Ibiza og haft sangskriver-workshops på Stevns.

»Sidste år lavede vi musikvideoer, hvor gæsterne prøvede kræfter med at lave deres egne musikvideoer til en af sangene fra mit debutalbum. I år var temaet en decideret musikfestival. Det har hele tiden været min drøm, at jeg med tiden kunne booke artister ind til en festival og skabe min egen lille drømmeverden i form af en festival, sådan som jeg synes den skulle skæres; Personligt og intimt med fokuserede musikalske og kreative oplevelser,« forklarer Tim Schou, der kan se tilbage på en weekend lige efter hans hoved.

70 mennesker fra nær og fjern - inklusiv fem tyskere - deltog således i weekendens Schoucamp, hvor deltager hørte koncerter med alt lige fra upcoming kunstnere som RAES, Chili, Gavyn Bailey (US) og Twins of June, til etablerede kunstnere som Fallulah, Gurli Octavia og Echo Me.

Kulturen til Stevns

»Vi fik kulturen til Stevns og på sidstedagen, rendte folk nærmest rundt og svævede på en lyserød sky. Måske det skyldtes årets farvetema, som netop var lyserød,« lyder det fra en tydeligt glad arrangør, der udover musikken havde boder på pladsen - blandt andet Main Street Tattoo.

Sidstnænvte var på overarbejde hele weekenden med et hav af tatoveringer, der er blevet foreviget på gæsternes arme og ben.

»Vi har haft »Sandbaeck« til at sælge smykker og solbriller, Stevns Massage har givet massage og akupunktur til dem med tømmermænd og andre skavanker. Det var en ren mirakelkur og et meget populært tiltag,« fortæller Tim Schou.

Pop up-galleri

Søndag fra 15-17 var det tid til et pop up galleri med Tim Schous far, Boye Nielsens malerier, hvor han stod på scenen og malede et maleri fra bunden, og man kunne på den måde følge med i processen fra start til slut.

»Om aftenen havde vi en kæmpe udendørsbiograf i en lille skov. Den fedeste oplevelse for mig personligt har helt sikkert været den opbakning jeg har fået fra byen og Stevns i det hele taget, lige fra Morten Pedersen, »Købmanden« oppe fra Meny i Store Heddinge, og alle vores sponsorere, der har været så venlige at sponsere små og større præmier til vores gæster, der blandt andet blev delt ud i forbindelse med kinesisk lotteri, som min mor havde brugt syv dage og syv nætter på at lave,« fortæller den glad arrangør:

»Selve teamet af glade frivillige fra Stevns og mine venner og familie, der har hjulpet og knoklet røven ud af bukserne for at weekenden blev en succes, har helt sikkert været højdepunktet for mig.«

Festival kommer igen

Det bliver således heller ikke sidste gang temaet for Schoucamp bliver en musikfestival og ej heller sidste gang den bliver holdt på Stevns, konkluderer den populære musiker, hvis rødder aldrig slipper den stevnske muld..

»Man kan iøvrigt følge min årlige Camp på Instagram @schoucamp, hvor man kan finde højdepunkter fra campen,« siger Tim Schou.

