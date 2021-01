Billeder: Stranden bredte sig så langt øjet rakte

Søndag faldt vandstanden en halv meter under normal vandstand. Kort før midnat og natten til mandag begyndte vandet at vende tilbage til normalen. Men i løbet af mandagen vil vandlinjen på ny vige med den kraftige sydvestenvind, der er på vej, så vandstanden ifølge prognosen vil komme helt ned på at være 60 centimeter under middelvandstand i løbet af mandag aften, og vandet vil først begynde at løbe til igen tirsdag morgen.