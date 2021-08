Billeder: Stor søgning til herregårdsdag, da Gjorslev slog portene op

Sommervejret viste sig fra sin lidt lunefulde side, men arrangørerne bag Herregårdenes Dag kunne glæde sig over, at det i det store hele holdt tørvejr. I hvert fald på Gjorslev, hvor en tilfreds godsforvalter Carsten Jakobsen sent søndag gjorde regnestykket op.

- Det nøjagtige antal gæster kender vi først i morgen, men det er andet år, at Gjorslev er med på Herregårdenes Dag, og vi har i hvert fald haft flere gæster end sidste år. Næste år satser vi på invitere flere stadeholdere uden for Stevns med, for vi har haft en del tomme pladser i år, siger han.

Gæsterne hyggede sig med de mange aktiviteter, som lokale foreninger og organisationer bød ind med - lige fra folkedans til præsentation af det lokale hjemmeværn samt gymnastikøvelser og bueskydning.