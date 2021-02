Se billedserie Karen B. Andersen deltog for Roklubben Stevns i kategorien: Piger under 15 år sprint 200 meter og blev nr. 4. I baggrunden ses ungdomstræner og foreningens næstformand Jørgen Bakkeskov Andersen. Privatfoto

Billeder: Stevnske roere fik medaljer ved digitalt DM

Stevns - 03. februar 2021 kl. 17:32 Kontakt redaktionen

I en coronatid var det ikke muligt at mødes fysisk til de åbne danske mesterskaber i roning, som blev afviklet i lørdags. Derfor foregik stævnet via computer, hvor roerne præsterede fra en romaskine opstillet i hjemmet. Ud over Danmark var der deltagere fra USA, Australien, Tyskland og Færøerne.

Begge roklubber i Rødvig var med, og for Rødvig Roklub blev det til tre danske mesterskaber og en bronzemedalje i de seks løb, som klubben deltog i.

Thomas Hampen var med i U 13 2 minutter, hvor han vandt DM ved at ro 528 meter. Thomas deltog også i 100 meter sprint. Her blev det også til et DM i tiden 20,9 sekunder.

Noa Jakobsen deltog i U 12 2 minutter. Her blev det til en tredjeplads og bronze for de 380 meter, som Noa nåede ud på.

Jan Olsen blev DM vinder i 200 meter sprint med 30,4 sekunder.. Nr. 2 brugte 30,5 sekunder, så det var tæt opløb.

Michael Mainz var med i to løb. Først roede han 40+ 2000 meter, hvor det blev til en sjetteplads i tiden 7.13.3. Dernæst deltog Michael i 40+ 1000 meter. Efter et spændende og tæt løb blev det til en femteplads.

Roklubben Stevns har under coronanedlukningen stillet ro ergometre til rådighed for ungdomsroerne, og klubbens ungdomstræner har støttet med ugentlige træningsprogrammer. De unge har taget godt imod tilbuddet og trænet flittigt hjemme i stuer, garager og udestuer op til lørdagens mesterskab. Stærkt støttet af nærmeste familie har fem af klubbens ungdomsroere placeret sig med seks pladser i medaljerækkerne.

Klubbens resultatlste ser således ud:

Piger under 11 år; Julie B. Nielsen 2 minutters løb blev nr. 2 med kun 7 meter til vinderen.

Piger under 14 år: Kristina B. Nielsen 3 minutters løb nr. 5 med 136 meter til nr. 1.

Piger under 15 år: Anna Iversen 4 minutter fik en førsteplads med 49 meter til nærmeste forfølger, mens Karen B. Andersen blev logget af pc'en, men roede sig ind på en syvendeplads uden at blive registreret.

Piger under 16 år 2000 meter: Her løb lå Isabella Barche i front næsten hele løbet, men måtte til sidst se sig slået af sin romakker fra Roskilde med 0,7 meter.

Drenge under 16 år 2000 meter: August Riis Poulsen kom lige uden for medaljerækken på fjerdeplads og kun to sekunder til kammeraten Mads fra Sorø.

Drenge under 17 år 2000 meter: Her var Jakob Iversen klar favorit fra starten af løbet, men kom kun halvvejs, da ryggen ikke ville længere.

Piger under 15 år sprint 200 meter: Anna nr. 3, Karen B. Andersen nr. 4 og Kristina B. Nielsen nr. 7.

Piger under 15 år sprint 200 meter: Isabella Barche nr. 5.

Drenge under 17 år sprint 200 meter: Jakob fik en førsteplads og August en tredjeplads med 1,6 sekund mellem dem.