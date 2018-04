Se billedserie Martin Øbakke med én af sine tre kunstfærdige guldsmede fra udstillingen. Foto: Henrik Fisker

Billeder: Spirituel rejse ind i sjælens afkroge

Stevns - 25. april 2018

Det var på sin vis egnens hjemvendte søn, der lørdag formiddag ferniserede sin udstilling på Kulturloftet. Martin Øbakke er opvokset på Stevns som søn af den daværende borgmester med samme efternavn, og han udstillede allerede i 2000 på Kulturloftet sammen med Brian Jensen, hvor hans gennemgående ide var at vise eksempler på, hvordan man kan bruge mange forskellige materialer til sine værker. Bl.a. havde han ét med, som bestod af stanniol og aske.

Det var dengang. Siden da er der løbet meget vand i åen, og den selvlærte Martin Øbakke har eksperimenteret med adskillige medier og teknikker. Han har både ernæret sig som kunstner, illustration og dukkemager.

Nu er han for et par uger siden vendt hjem til Danmark sammen med sin engelske kæreste, og parret er ved at slå sig ned i Helsingør. Men allerførst skulle de lige klare ophængningen af Martins udstilling på Kulturloftet. Dermed er ringen sluttet, og stevnsboen er tilbage på sin hjemegn for en stund.

- Jeg har stor lyst til at udstille på Stevns igen efter at have opholdt mig uden for landets grænser i 10 år. Der er sket så meget i mellemtiden, og navnlig i de seneste fem år har jeg bevæget længere og længere ind i den spirituelle verden, siger Martin Øbakke.

Fra larve til sommerfugl

Det er imidlertid ikke én bestemt religion eller livsanskuelse, som styrer hans liv. Tværtimod suger han til sig og opsøger bevidst det eventyrlige - forstået som uforklarlige - der sker lige her og nu og ikke kun i fortidens eventyr.

- Tag nu larven, der ændrer form og springer ud som en sommerfugl. Hvordan går det til, at den kan forvandle sig så radikalt? Når man tænker over det, berører man det eksistentielle i tilværelsen og kommer naturligt ind på livets opståen og forfald, siger han.

Herfra er der ikke langt til tankerne om reinkarnation, hvor alle levende væsener genfødes i en ny skikkelse efter døden - og den opfattelse går igen i Martin Øbakkes fremstilling af den fæle drage, der er et symbol på frygten. Den optræder med en sort perle i panden som et tegn på visdom. Men når Sankt Jørgen gør det af med dragen, gør han det samtidig af med frygten.

På en tegning finder vi englen omgivet af slangen og løven, og bagved ses et stort hjerte af sten. Helligdommen sidder inden i hjertet og venter på at blive vækket. Slangen er vores urinstinkt og symbolet på energi, mens løven kendetegner den rå intelligens og styrke.

Shiva og Shakti stammer fra hinduismen og er henholdsvis den maskuline og den feminine gud - et udtryk for polarisering. Men hvis det lykkes dem at finde sammen, kan de skabe noget stort - ligesom parterne i Forligsinstitutionen! - og så vågner englene op.

Bibelbæltet og indianerne

Martin Øbakke har rejst i mange lande og senest boet i sydstaterne i USA nede i Bibelbæltet, hvor kirken ikke blot er et sted, hvor man kommer om søndagen, men noget, som styrer indbyggernes liv. Herfra rejste han på inspirationstur til shipibo-indianerne i Peru, som i høj grad bekender sig mytologien og tager varsler af naturen i Amazonas' uvejsomme jungle.

Måske er det her, at Martin Øbakke fandt inspiration til sine ekstremt kunstfærdige skulpturer af sommerfugle med vinger lavet af silke, ben af kobbertråd men krop lavet af ler og bemalet. Eller de tre guldsmede med binære koder hentet fra computersproget skrevet på vingerne: Tiden flyver, tiden læger, tiden stjæler står der skrevet, ifølge kunstnerens oversættelse.

Et forunderligt univers i Martin Øbakkes naturlige eventyrverden. Flere af hans værker blev solgt allerede ved ferniseringen.

Udstillingen kan ses på Kulturloftet til og med lørdag 19. maj - og ikke kun 12. maj, som der står på udstillingsplakaten.