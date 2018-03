Se billedserie 150 spejdere havde træf i »Næstveds alper« med Skotlands højland som emne. En kold, men lærerig oplevelse. Foto: Kirsten Smidt Hansen Foto: Picasa

Billeder: Spejdere trodsede kulden i højlandet

Stevns - 23. marts 2018

150 blå spejdere i alderen tre til 21 år rejste tilbage til Middelalderen og over Nordsøen til Skotland og deltog i Highland Games. Det var dog blot på det mentale plan, at rejsen gik til Skotland for rent fysisk foregik legene i Næstveds Alper alias Fruens Plantage og Rønnebæk skole. Ud over de mange børn deltog 45 voksne som ledere eller hjælpere.

Et frygteligt vintervejr var føget over landet, og de sydlige spejdere havde problemer med at fortrænge snedriverne. Kun få valgte at blive hjemme.

Der blev trænet i forskellige gamle færdigheder, så spejderne kunne bevise, at de kan overleve i den vilde natur som for ca. 1.000 år siden. I det skotske højland jager man med bue og pil, tænder ild uden tændstikker ved først at have smedet sit tænd stål, og en kraftig talisman skulle beskytte dem mod onde ånder og farlige væsener, der bor i den mørke skov. Velsmagende skotske pandekager bagt over trangia var en succes i kulden.

Aftensmaden: De helstegte lam, brød og selvskåret salat blev indtaget udendørs i Fruens Ly, og herefter blev lejrbålet tændt og hygget omkring.

Formidler fra Middelaldercentret, Nykøbing F, Miguel Gade Islund fortalte drabelige historier om Trolden og alskens væsener, man kunne møde i den mørke nat, og hvad man skulle gøre, for ikke at havne i deres arme ...

De ældste spejdere kom på en farefuld mission, et natløb gennem skoven, for måske lurer der fremmede væsner i det mørke. De unge spejdere skulle bevise, at de besidder mod, næstekærlighed, ærlighed, lydighed og udholdenhed. Dem der overlevede udfordringerne, kom ud på den anden side som ægte krigere og skjoldmøer.

Om søndagen stillede alle til kamp, men der skulle ikke slås med sværd og økser. Der blev afholdt Highland Games med dyst i forskellige gamle skotske discipliner. Der blev kastet med telefonpæle og kampesten, der blev hoppet sække(pibe)væddeløb, og der blev trukket tov, hvor også lederne deltog og vandt deres kamp.

Til slut blev de modigste, dygtigste og stærkeste patruljer hædret som vindere af årets Highland Games og en dejlig sandwich, drikkelse og frugt ventede alle til hjemturen til de danske øer.

På grund af den ekstreme kulde i Skotland, blev det kun til 10 overnattende i shelters. Spejderne kom fra Svend Gønge Division, der dækker Blå spejdere fra Næstved, Haslev, Store Heddinge, Præstø, Vordingborg og Møn.