Billeder: Spejdere smed uniformen og sprang op på et SUP-board

Onsdag d. 2. september kunne man således igen se masser af aktivitet nede hos den nyåbnede Limelight Boardsport Club i Rødvig. Stevns-Nord spejdernes ældste spejderenheder havde nemlig taget turen fra Strøby Egede til Rødvig for at få boards og vand under fødderne.

Spejderne i Strøby Egede er ikke uvante med at bruge padler, da Tryggevælde Å ligger lige i baghaven, og de sejler ofte i kano, men det var tydeligt at se, at SUP kræver en anden form for balance, og at det for en del af spejderne var første gang, de prøvede at padle på et board.