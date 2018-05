Billeder: Sophia og Valdemar havde en fantastisk dag

Torsdag midt på eftermiddagen mødte DAGBLADET blandt andre Sophia fra Spjellerup Friskole og Valdemar fra Hellested Friskole, da avisen lagde vejen forbi for at høre lidt om temadagen, som menighedsrådet har stablet på benene i samarbejde med de to skoler. De går begge i tredje klasse, og spurgte man dem, om de kunne kategorisere deres oplevelse på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er laveste karakter, så svarede Sophia 10 og Valdemar 9.

- Nu er det første gang, at vi laver noget som det her. Men det er bestemt ikke sidste gang. Nu vil vi holde et evalueringsmøde om kort tid for at finde ud af, om der er noget, vi skal justere i forhold til i år. Eksempelvis kan det godt være, at det skal lægges på et andet tidspunkt. Men det finder vi ud af i fællesskab, siger Lars Warnish fra menighedsrådet til DAGBLADET Stevns.