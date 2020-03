Billeder: Sørøvere indtager scenen i Strøby

Den barske sørøverkaptajn er så ked af, at han aldrig har fået en søn, at han tvinger sine fire døtre til at optræde som mandlige sørøvere. Den lille sørøverfamilie ankommer til kroen Den Vraltende And, hvor kaptajnen 40 år tidligere som almindelig sørøver tilbragte nogle dage, mens den daværende kaptajn, Jack Rødskæg, lå for døden.